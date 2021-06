Von Bayer China zu IVF-Anwendungen: Eine Zusammenfassung der Blockchain-basierten Anwendungsfälle von VeChain in der Medizin und im Gesundheitswesen

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die Reform im Bereich der Medizin ist nach den Auswirkungen der globalen Pandemie zu einer globalen Priorität geworden. Zweifelsohne birgt die Blockchain-Technologie ein großes Versprechen. Von der Förderung wichtiger Gesundheitsdienstleistungen über die Produktion und Lieferung von Medikamenten bis hin zu fortschrittlichen KI-Bildgebungseinrichtungen wird Blockchain eine umfassende Disruption unserer bestehenden Systeme auslösen und die Standards im Gesundheitswesen weltweit anheben.

Als weltweit führende öffentliche Blockchain auf Unternehmensebene widmet sich VeChain der Aufgabe, diese Chancen zu nutzen und das Gesundheitswesen in einer Weise voranzutreiben, wie es bisher noch nie erreicht wurde. Die unten zusammengefasste Chronologie der Ereignisse stellt eine Reise dar, auf die wir sehr stolz sind - aber sie ist nur ein Ausgangspunkt.

16.5.2020 E-HCert, eine Blockchain-basierte Covid-19 Records App

VeChain hat gemeinsam mit I-Dante die E-HCert App entwickelt, die eine Archivierungslösung für COVID-19 RT-PCR- und Antikörpertestaufzeichnungen bietet. Von Juni bis August 2020 hat der internationale Flughafen Larnaca in Zypern die E-HCert App als digitales Tool im Passagier-Check-in-Prozess eingeführt und mehr als 8.000 Passagiere nutzen die App.

28.5.2020 Csecure Plattform von Bayer China

VeChain unterstützte Bayer China bei der Einführung von Csecure, einer Rückverfolgbarkeitsplattform für Lieferketten von klinischen Studien, die Daten aus der Lieferkette von klinischen Studien kontinuierlich erfasst und verfolgt. Csecure wurde entwickelt, um die Transparenz und Sicherheit in der Lieferkette für klinische Studien bei Bayer zu verbessern.

17.6.2020 MyCare, das System zur Lösung von Infektionsrisiken - gebaut für die Kontrolle von Infektionsrisiken

Auf der Grundlage von VeChainThor bietet MyCare ein umfassendes Rahmenwerk, das auf den Krankenhausstandards von DNV basiert, Best Practices der Branche vermittelt und die Kompetenz im Risikomanagement fördert. Viking Line wurde die erste Reederei der Welt, die verifiziert wurde.

15.7.2020 Color Line und MyCare - eine der größten Fährgesellschaften Europas

Color Line, eine der größten Fährgesellschaften Europas, hat von DNV eine Konformitätserklärung für das Infektionsrisikomanagement erhalten, die auf den Standards von MyCare basiert. Die Erklärung umfasst das Managementsystem des Unternehmens, einschließlich der sechs Frachtschiffe, die zwischen Norwegen, Dänemark, Deutschland und Schweden verkehren, sowie die entsprechenden Terminals.

6.8.2020 De Cecco und MyCare - der drittgrößte Nudelhersteller der Welt

DNV gab bekannt, dass De Cecco , der drittgrößte Nudelhersteller der Welt, die Blockchain-gestützte Verifizierung basierend auf den Prozessen und Maßnahmen der MyCare-Methode zur Infektionsprävention erhalten hat. Durch die Einhaltung der My Care-Methodik ist De Cecco in der Lage, Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf die Prozesse und Aktivitäten zur Prävention von COVID-19-Risiken und Infektionen zu identifizieren.

20.10.2020 Renji Hospital: Blockchain-fähiges intelligentes Tumor-Behandlungszentrum

Das chinesische Renji Hospital hat in Zusammenarbeit mit VeChain und DNV den Start des weltweit ersten Blockchain-fähigen intelligenten Tumorbehandlungszentrums bekannt gegeben. Durch die Kombination der VeChain-Blockchain-Technologie mit den professionellen Dienstleistungen von DNV plant die Einrichtung, das gesamte Lebenszyklusmanagement des Tumorbehandlungsprozesses im Krankenhaus abzudecken und dadurch die Effizienz und die Patientenergebnisse zu verbessern.

4.12.2020 Die E-HCert App hat ihre neueste Iteration auf den Markt gebracht; eine digitale Labortest-Wallet

VeChain und I-Dante haben sich zusammengetan, um die "E-HCert App" vollständig auszubauen und den Service auf alle persönlichen medizinischen Prüfberichte zu erweitern. Neben dem Mediterranean Hospital of Cyprus wird auch Aretaeio, ein weiteres Top-Privatkrankenhaus auf Zypern, alle individuellen medizinischen Prüfberichte über die E-HCert App einbinden.

2.6.2021 Die weltweit erste Blockchain-basierte IVF-Service-App - MyBaby

Die jüngste Ankündigung, die die Aktivitäten von VeChain im Bereich Medizin stärkt, war die Ankündigung der Anwendung "MyBaby", die in Zusammenarbeit mit DNV und dem Renji Krankenhaus entwickelt wurde.

MyBaby ist der erste Dienst seiner Art, der die Vorzüge einer durch Dritte gesicherten Datenverifizierung mit der Unveränderlichkeit der Blockchain-Technologie kombiniert. Es ermöglicht dem Anwender, die Entnahme, Kennzeichnung und Bewertung von befruchteten Eizellen sowie die Kultivierung und Konservierung von Embryonen einzusehen und zu verfolgen. Die Anwendung löst auch die traditionellen Probleme, die mit dem Schutz der Privatsphäre sensibler medizinischer Daten verbunden sind.

Informationen zu VeChain

VeChain Technology wurde 2015 gegründet und ist ein weltweit führendes, unternehmensfreundliches Blockchain-Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Blockchain-Technologie mit der realen Welt zu verbinden, indem es Unternehmen mit Blockchain-fähigen Lösungen versorgt, die auf ihre geschäftlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Es bietet VeChain ToolChainTM an, eine Low-Code-Blockchain-basierte SaaS-Plattform, die es Unternehmenskunden ermöglicht, schnell eine digitale Transformation auf globaler Ebene aufzubauen und voranzutreiben und die Entwicklung eines vertrauensfreien und verteilten Ökosystems zu ermöglichen.

VeChain Technology ist ein Pionier für reale Blockchain-Anwendungen mit internationalen Büros in China, Singapur, Luxemburg, Japan, Frankreich, Italien und den Vereinigten Staaten. Mit starken unabhängigen Entwicklungsfähigkeiten, kombiniert mit der professionellen Compliance-Anleitung unserer strategischen Partner, PwC und DNV, hat VeChain Partnerschaften mit vielen führenden Unternehmen in verschiedenen Branchen aufgebaut, darunter Walmart China, Bayer China, BMW Group, BYD Auto, PICC, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, ASI Group etc.

Website: www.vechain.com

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt: press @ vechain.com



Geschäftskontakt: bd @ vechain.com