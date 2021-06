Tiroler NEOS Klubchef warnt Tirol vor unbemerkter Ausbreitung der Delta-Variante

Dominik Oberhofer: „Teststrategie tirolweit sofort anpassen – PCR-Tests ausbauen!“

Innsbruck (OTS) - Bekanntlich setzt das Land Tirol seit Monaten auf breite Antigen-Testungen und nimmt allein von Juni bis August wiederum über 48 Millionen Euro in die Hand. Der Tiroler NEOS-Klubchef Dominik Oberhofer will die Teststrategie des Landes nach dem Auftauchen der Delta-Variante jetzt anpassen:„Schon seit Beginn der Krise warnen Expert_innen davor, dass Antigen-Tests auf verschiedene Varianten nicht ansprechen. Um eine unbemerkte Ausbreitung der Delta-Variante zu verhindern müssen wir uns an die Wiener Teststrategie anpassen und auf großflächige PCR-Testungen im ganzen Land setzen! Nur punktuell ist viel zu wenig!“

Das Angebot der Antigen-Testungen müsse man einschränken, so Oberhofer abschließend: „Mittlerweile sind die Selbsttests völlig ausreichend, wir müssen uns jetzt auf die PCR-Tests konzentrieren!“

Rückfragen & Kontakt:

NEOS Tirol Landtagsklub

Edith Reichel

Pressesprecherin

0650/9262999

edith.reichel @ tirol.gv.at