Solvias übernimmt Chemic Laboratories, um US-Laborpräsenz aufzubauen und Testkapazitäten zu erweitern

Kaiseraugst, Schweiz (ots/PRNewswire) - Solvias, eines der größten unabhängigen analytischen Test-, Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen, hat heute die Übernahme von Chemic Laboratories, Inc. (Chemic) mit Sitz in Canton, Massachusetts, bekannt gegeben. Mit dieser Übernahme stärkt Solvias seine Stellung in den Vereinigten Staaten und sichert sich ergänzende Labortestkapazitäten.

Chemic befindet sich in Boston, einem Zentrum der Biopharmabranche, und erweitert die globale Präsenz von Solvias sowie das Portfolio integrierter Test- und Analysedienstleistungen. Als gemeinsames Unternehmen bauen Solvias und Chemic ihre Fähigkeiten aus:

Unterstützung von über 650 pharmazeutischen Unternehmen, Biotech-Unternehmen, aufstrebenden ATMP-Unternehmen sowie Medizinprodukte- und Kosmetikunternehmen;

Betrieb einer Laborfläche von fast 225.000 Quadratmetern gemäß den höchsten Industriestandards, einschließlich ISO, cGMP und GLP in der Schweiz, in Frankreich und in den Vereinigten Staaten;

Angebot einer umfassenden Palette an analytischen Dienstleistungen, einschließlich chemischer und physikalischer Charakterisierung, Qualitätskontrolle, Mikrobiologie und Zellbiologie und Stabilitätstests;

Bündelung der Stärken in den Bereichen Synthese, Katalyse sowie "Extractables & Leachables"-Studien;

Beschäftigung von mehr als 600 Menschen mit fundierten wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen, von denen eine beträchtliche Zahl einen höheren akademischen Abschluss besitzt.

Joseph St. Laurent, Mitbegründer, Präsident und Chief Scientific Officer von Chemic, erklärte: "In den über 20 Jahren unserer Firmengeschichte ist Solvias das einzige Unternehmen, dem wir begegnet sind, das unsere Vision teilt und über das notwendige Team verfügt, um eine weltbekannte Organisation aufzubauen. Solvias genießt dank seiner wissenschaftlichen Expertise, der Innovation und des hervorragenden Kundenservice hohes Ansehen. Uns verbinden ein tief verwurzeltes Engagement für unsere Kunden sowie komplementäre wissenschaftliche Kenntnisse und analytische Dienstleistungen auf globaler Ebene."

Scott A. Goodrich, Mitbegründer und Standortleiter von Chemic, fügte hinzu: "Dies ist eine großartige Gelegenheit, unser Angebot in der Region Boston, in den USA und darüber hinaus weiter auszubauen."

Chemic ist die erste Akquisition von Solvias seit der Partnerschaft mit den Gesundheitsinvestoren Water Street Healthcare Partners und JLL Partners im Juni 2020, die dazu dienen, das Unternehmen strategisch weiterzuentwickeln. Seitdem hat Solvias Branchenführer in seinen Vorstand berufen und ein Programm initiiert, um seine IT-Plattform und -Infrastruktur zur Unterstützung weiterer globaler Expansionspläne in großem Umfang zu verbessern und zu erweitern. Das Unternehmen konzentriert sich auf organische Investitionen und Akquisitionen, um spezialisierte Fähigkeiten zur Unterstützung von Kunden in den Wachstumsbereichen Biologika und Zell- und Gentherapien hinzuzufügen.

Karen Huebscher, Ph.D., Chief Executive Officer von Solvias, erläuterte: "Wir machen große Fortschritte in Richtung unseres Ziels, Solvias zu einem globalen Marktführer an der Spitze unserer Branche zu machen. Innerhalb kurzer Zeit haben wir unsere Teams erweitert, organische Wachstumsinitiativen vorangetrieben und eine strategische Übernahme abgeschlossen. Unsere Zusammenführung mit Chemic bietet uns eine wichtige Präsenz in den USA und erweitert unsere wissenschaftlichen Fähigkeiten, um unseren Kunden einen sinnvollen Nutzen zu bringen und unsere Mission zu unterstützen, die darin besteht, sicherere und bessere Produkte schneller auf den Markt zu bringen.

Die Mitgründer von Chemic, Joseph St. Laurent und Scott A. Goodrich, werden der Geschäftsführung von Solvias beitreten und weiterhin die Geschäfte in den Vereinigten Staaten leiten. Sie werden auch weiterhin die Produktentwicklungsgeschäfte von Chemic als separate Einheiten betreiben.

Die finanziellen Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

Informationen zu den Chemic Laboratories

Chemic Laboratories ist eine von der FDA zugelassene und von der DEA lizenzierte cGMP/GLP Contract Chemistry Organization (CCO) mit komplettem Serviceangebot. Das 1998 gegründete Unternehmen bietet eine beispiellose Auftragsanalyse, API-Synthese und Formulierungsentwicklung für die Pharma-, Biotech- und Medizintechnikindustrie. Diese Dienstleistungen werden durch eine strategisch konzipierte und hoch technische Einrichtung mit modernster Instrumentierung angeboten.

Informationen zur Solvias AG

Solvias ist weltweit führend in der Auftragsforschung, Entwicklung und Fertigung. Das Unternehmen bedient verschiedene Branchen wie Pharma, Biotech, aufstrebende ATMP-Unternehmen, Medizinprodukte und Kosmetik. Solvias mit Hauptsitz in der Nähe von Basel, Schweiz, beschäftigt mehr als 600 hochqualifizierte Teammitglieder, die zusammenarbeiten, um den Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden. Solvias ist stolz darauf, innovative Lösungen anzubieten, die den höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Solvias entwickelt, analysiert und testet mit seiner exzellenten Infrastruktur und seiner unübertroffenen Expertise ein breites Spektrum an biologischen und chemischen Substanzen und Produkten. Das Unternehmen bietet außerdem eines der größten proprietären Ligandenportfolios für katalytische Transformationen und eine Reihe damit verbundener kundenspezifischer Synthese- und Katalysetechnologiedienstleistungen. Auf der Grundlage der fundierten wissenschaftlichen Expertise und der nachgewiesenen Erfolgsbilanz des Unternehmens bietet Solvias integrierte Dienstleistungen, Produkte und Technologien, die seinen Kunden helfen, sicherere und bessere Produkte schneller auf den Markt zu bringen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1534178/Karen_Huebscher_solvias.jpg

