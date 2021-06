Kucharowits/Nussbaum: „Schaffen wir endlich das Recht auf ÖGS als Bildungssprache für alle!“

Wichtiger Allparteien-Antrag zu kompetenzorientiertem Lehrplan zur Österreichischen Gebärdensprache

Wien (OTS/SK) - „Seit 2005 ist die Österreichische Gebärdensprache in der Bundesverfassung verankert, doch 16 Jahre später warten Kinder, Eltern, Lehrer*innen und Pädagog*innen immer noch darauf, dass die Österreichische Gebärdensprache an allen Bildungsinstitutionen als Unterrichtssprache gelebt wird. Es braucht schon lange einen bedarfsgerechten und kompetenzorientierten Lehrplan und das gilt es jetzt endlich umzusetzen“, forderten die SPÖ-Abgeordneten Katharina Kucharowits und Verena Nussbaum am Donnerstag und begrüßten den Allparteien-Antrag dazu in der heutigen NR-Sitzung. ****

Auch heute sind Kinder, die hörbeeinträchtigt oder gehörlos sind, immer noch gezwungen, die Lautsprache zu lernen. Das ist nicht rechtfertigbar und schon gar nicht vereinbar mit den Kinderrechten, so die SPÖ-Abgeordneten. „Es braucht Lehrpläne für jede Bildungsinstitution von klein auf, um das Erlernen und die Vermittlung der Österreichischen Gebärdensprache bereits in den ersten Bildungseinrichtungen zu ermöglichen und sicherzustellen“, fordern Kucharowits und Nussbaum.

Die SPÖ hatte dazu einen Antrag eingebracht, der ein Update des bereits bestehenden Lehrplans vorsieht, damit auch wirklich alle Personen mit Hörbeeinträchtigung adressiert sind und zu ihrem Recht auf Bildung kommen. Dieser hätte einen offiziellen Rahmen für die Vermittlung von ÖGS ab der ersten Kinderbildungseinrichtung sowie in allen nachfolgenden Schulformen vorgesehen. Ebenso wurde darin Bundesminister Faßmann aufgefordert, die Ausbildung von Pädagog*innen und Dolmetscher*innen für ÖGS zu attraktiveren, um den Kindern in allen Bildungsstufen ihr Recht auf Bildungssprache ÖGS zu gewährleisten. Auch dieser Antrag war der Anstoß für die Regierungsfraktionen, einen gemeinschaftlichen Antrag zu beschließen. „Der gemeinsame Antrag ist ein wichtiger erster Schritt, allerdings braucht es noch immer eine Attraktivierung bei der Ausbildung sowohl im Bereich der Elementarpädagog*innen als auch bei Lehrer*innen und Dolmetscher*innen. Erst wenn die Rahmendbedingungen stimmen und allen das Recht auf ÖGS als Bildungssprache zugänglich ist, können wir zufrieden sein“, sagten die SPÖ-Abgeordneten abschließend. (Schluss) PP/ls

