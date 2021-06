FPÖ – Ragger: „Lehrplan muss Besonderheiten von Hörbeeinträchtigungen berücksichtigen!“

Wien (OTS) - Im Nationalrat wurde der Allparteienantrag zur Entwicklung eines kompetenzorientierten Lehrplans zur Österreichischen Gebärdensprache (ÖGS) einstimmig angenommen. Nun geht es aber auch um die Feinheiten. Der freiheitliche Behindertensprecher NAbg. Mag. Christian Ragger geht in der Plenardebatte bereits in medias res und schlägt umfassende Bestimmungen vor: „Zur Integration von Schülerinnen und Schülern mit Hörbeeinträchtigungen sind wir jetzt endlich bereit, die ÖGS als Unterrichtssprache anhand eines neuen Lehrplans im Schulbetrieb zu verankern und so den Schulen einen Leitfaden für den Unterricht zu geben. Dabei müssen wir bedenken, dass sich das Regelschulwesen an der oralen Sprache orientiert, die für Schülerinnen und Schüler mit Hörbeeinträchtigungen nicht uneingeschränkt zugänglich ist. In Fremdsprachenfächern gibt es Listeningübungen, bei denen Lippenlesen nicht möglich ist.“

Ragger weiter: „Da die Gebärdensprache strukturell anders als jede gesprochene Sprache aufgebaut ist, fällt es schwer, einen Transfer zu setzen. Nicht oraler Unterricht hat einen völlig anderen Aufbau als der in gesprochener Sprache. Das Lesen ist erst sehr spät ein Ersatz für die nicht gehörte gesprochene Sprache, weshalb es auch anders erlernt werden muss und hohe Konzentration erfordert. Die Lösung muss es sein, dass wir die Klassengröße wieder verringern, um etwa den Lärmpegel zu verringern und damit Lehrerinnen und Lehrer gezielter auf die Bedürfnisse einzelner Schülerinnen und Schüler eingehen können. Schaffen können wir das, indem Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf wieder doppelt in der Klassenschülerzahl zählen.“

