Photovoltaik Ausbau auf bisherigem Höchststand - dennoch deutlich zu gering für echte Stromwende

EAG muss umgehend beschlossen werden, um den Turbo für die Solarrevolution zu starten

Wien (OTS) - Der heute publizierte Bericht Innovative Energietechnologien in Österreich, Marktentwicklung 2020 des Klimaschutzministeriums zeigt, dass die Stromgewinnung aus Sonnenkraft die Zielrichtung zur Stromwende vorgibt. Jetzt heißt es: Dranbleiben.

Noch nie wurden in Österreich so viele PV-Anlagen errichtet: 341 Megawatt PV-Leistung wurden im vergangenen Jahr 2020 in Österreich zugebaut. Das entspricht einer Steigerung des Vorjahreszubau von 38 Prozent. Damit wird 3,6 % der Stromnachfrage aus Photovoltaik-Anlagen gedeckt.

Vera Immitzer, Geschäftsführerin des Bundesverband Photovoltaic strahlt: „Dieser Zug nach vorne ist dringend notwendig – zarte Anzeichen einer Solarrevolution sind zu erkennen“ und setzt gleich eine Forderung nach „aber sie geht noch mit viel zu geringer Kraft voran. Spätestens ab 2025 müssen jährlich dreimal, so viele Anlagen errichtet werden wie jetzt. In den Folgejahren dann bis zu 5-mal so viele Anlagen. Dazu brauchen wir in Österreich endlich auch einen verlässlichen Förderrahmen, um den Schwung zu vervielfachen“ , spielt sie auf das verzögerte Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) an, das schon Anfang diesen Jahres hätte kommen sollen.

„Nur wenn wir diese Steigerung ab sofort jedes Jahr haben, dann können wir uns 2030 auf die Schultern klopfen und stolz sein“ , erklärt Immitzer erwartungsvoll. So wie es aktuell ist, ohne bzw. mit auslaufenden Fördermitteln, dem Fehlen entsprechender Rahmenbedingungen in den Bundesländern und stärkerer Bewusstseinsbildung wird dies aber unmöglich sein. Aufgrund des nahenden Endes des Ökostromgesetzes fehlt schon bald die gesetzliche Grundlage für die viel proklamierte Energiewende. Entsprechend groß ist die Verunsicherung in der Branche und bei potenziellen Sonnenstromerzeugern im KMU- und Privatbereich. Photovoltaic Austria fordert daher „Der Nationalrat MUSS das EAG vor dem Sommer beschließen.“

Fakten:

PV-Zubau 2020: 341 MW

Gesamte installierte PV-Leistung 2020: 2.035 MW

Anteil PV-Strom an Stromnachfrage 2020: 3,6 %

Hier geht es zum vollständigen Bericht https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/iea_pdf/marktentwicklung-2020_web.pdf

