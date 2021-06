23. Österr. Gesundheitsförderungskonferenz des Fonds Gesundes Österreich (FGÖ)

„Gesund bleiben! Aus FGÖ-Initiativen für die Zukunft lernen“

Wien (OTS) - Die aktuelle Situation im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie stellt uns besonders in den Bereichen der Gesunderhaltung und des sozialen Zusammenhalts weiterhin vor große Herausforderungen. Viele Rahmenbedingungen des alltäglichen Lebens werden häufig und wesentlich verändert.

Gesundheitsförderung kann hier unterstützen und Rahmenbedingungen schaffen, die aktiv mitgestaltet werden können, um mit Krisen besser umgehen zu können. Sozialer Zusammenhalt, Chancengerechtigkeit und Bildung gelten als wichtige Voraussetzungen für die Gesundheit und Lebensqualität in Österreich.

Was können wir aus der Pandemie lernen und wie können wir aus den zahlreichen Projekten und Initiativen des Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) die Menschen in ihren Lebenswelten unterstützen?

Bei der 23. Österr. Gesundheitsförderungskonferenz des Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) mit dem Titel „Gesund bleiben! Aus FGÖ-Initiativen für die Zukunft lernen“ wurden FGÖ-Initiativen und Projekte vorgestellt, Inputs gegeben und interaktiv neue Ansätze erarbeitet.

Zitat Dr. Wolfgang Mückstein, Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Präsident Fonds Gesundes Österreich (per Videobotschaft zur Eröffnung):

„ Wir haben in den vergangenen Monaten erlebt, dass gesund zu sein und gesund zu bleiben nicht selbstverständlich ist. Die Pandemie hat uns die Grenzen der persönlichen und gesellschaftlichen Belastbarkeit bewusst gemacht. Nun ist es wichtig, Chancen (Ressourcen) zu erkennen, aus Erfahrungen zu lernen, nach vorne zu schauen und Perspektiven aufzuzeigen, um die Gesundheit der Menschen – der Gesellschaft - wieder zu gewährleisten, zu erhalten und zu fördern."

Zitat Dr. Klaus Ropin, Leiter Fonds Gesundes Österreich:

„ Das tägliche Leben ist noch immer eine große Herausforderung für viele von uns. Wir haben erlebt, dass wir sehr flexibel sein können, dass wir anpassungsfähig sind, rasch Neues aufgreifen und umsetzen können. Für eine aktive Gestaltung der Gesundheit der Menschen gibt es zahlreiche, nachhaltig geplante gesundheitsförderliche Initiativen, die mit der Unterstützung des FGÖ umgesetzt werden. “

Im Plenum sprach Prof. DDDr. Clemens Sedmak, Leiter Zentrum für Ethik und Armutsforschung, Universität Salzburg in seinem Beitrag „Gesundheitsförderung – was wir aus der Pandemie lernen können“:

Zitat : „ Die globale Gefährdung durch die Pandemie hat das Gesundheitsbewusstsein jedenfalls erhöht und ebenso den Stellenwert von Gesundheitsförderung. Dies auch deshalb, weil das Risiko für Infektionen für gesündere Menschen geringer ist. Außerdem hat sich gezeigt, wie stark unsere Gesundheit in Zusammenhang zu allen Lebensbereichen von Arbeit und Wirtschaft über den Konsum bis zur Freizeit steht."

Dr. Regina Arant, Postdoctoral Fellow am Department für Psychologie und Methoden, Jacobs University Bremen ging in ihrem Input „Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Zeiten der Pandemie – alles anders?!“ der Frage nach, wie sich der Zusammenhalt in den letzten Jahren entwickelt hat und wie es derzeit um ihn bestellt ist. Ob und, wenn ja, warum ist ein starker Zusammenhalt überhaupt wichtig für die Menschen? Welche Rolle spielt er für ihre Gesundheit und wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf das Miteinander der Menschen aus?

Zitat : „ Wo der Zusammenhalt besonders stark ist, ist das subjektive Wohlbefinden der Menschen höher. Es ist also nicht nur für das persönliche Glücksempfinden, sondern auch für die allgemeine Lebenszufriedenheit förderlich, in Regionen zu leben, in denen der soziale Zusammenhalt hoch ist. “

Ein-Blicke in die FGÖ-Initiative „Auf gesunde Nachbarschaft!“:

An der Initiative mitwirkende Personen – aus dem FGÖ, der Umsetzungsbegleitung und der externen Evaluation - berichteten über die Idee, deren Umsetzung und die Evaluationsergebnisse. Inhaltlich liegen die Schwerpunkte der Initiative auf den Themen Gesundheitsförderung, Gesundheitskompetenz und Chancengerechtigkeit älterer Menschen in Nachbarschaften.

Ein Round-Table-Gespräch mit namhaften Expertinnen und Experten aus der Gesundheitsförderung sowie zehn parallel abgehaltene Themenforen und Workshops komplettierten das abwechslungs- und inhaltsreiche Programm, das von über 600 Teilnehmenden mit großem Interesse verfolgt wurde.



Expert/innen Runder Tisch: „Ausblick mit Rückblick“

• Prof. DDDr. Clemens Sedmak, Zentrum für Ethik und Armutsforschung, Universität Salzburg

• Dr. Regina Arant, Department für Psychologie und Methoden, Jacobs University Bremen

• Mag. Dr. Christina Dietscher, Bundesministerium für Soziales, Gesundheit Pflege und Konsumentenschutz

• Maria Auer, MA, Salzburger Gesundheitsförderungsfonds

• ao. Univ.-Prof. Dr. Herwig Ostermann, Geschäftsführer Gesundheit Österreich GmbH



Die Online-Konferenz fand in Kooperation mit dem Salzburger Gesundheitsförderungsfonds statt.



Eine Nachschau sowie Abstracts und weitere Informationen der Konferenz sind auf der Website des FGÖ unter https://fgoe.org/gesundheitsfoerderungskonferenz_2021 abrufbar.

