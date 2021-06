SPÖ-Vorderwinkler: Durchgängiger Präsenzunterricht ist Ziel für kommendes Schuljahr

SPÖ lehnt Blankoschecks für Schul-Lockdowns ab – „Fassmann muss Schulstart ordentlich vorbereiten“ – SPÖ schlägt umfassendes Unterstützungspaket vor

Wien (OTS/SK) - „3,6 Millionen Menschen in Österreich - nämlich 1,1 Millionen Schüler*innen, 230.000 Kinder in Kindergärten, deren Eltern und 130.000 Pädagog*innen – gehen mit großen Fragezeichen in die Sommerferien. Das könnten Sie ändern, Herr Minister! Aber nicht mit dem, was nun vorgelegt wird“, so SPÖ-Bildungssprecherin Petra Vorderwinkler bei ihrer heutigen Rede zu den Plänen der Regierung für den Bildungsbereich. Besonders kritisch sieht Vorderwinkler, die Generalermächtigung für den Unterrichtsminister, der im Alleingang und ohne parlamentarische Kontrolle, künftige Schul-Lockdowns inklusive Distance-Learning und Schichtbetrieb für das gesamte nächste Schuljahr anordnen kann. „Lockdowns müssen immer der letzte Weg für die Schulen sein. Sie gehören mit allen Mitteln verhindert und nicht schon durch Ermächtigungen vorbereitet!“, bekräftigt die SPÖ-Abgeordnete. ****

„Wir kennen die Kollateralschäden aus dem zu Ende gehenden Schuljahr: Bildungsdefizite, vermehrter Nachhilfebedarf bis hin zu den enormen psychischen Folgen für die Kinder und Jugendlichen. So ein Jahr wollen wir nicht noch einmal. Und deshalb wird die SPÖ der Regierung keinen Blanko-Scheck für das gesamte kommende Schuljahr ausstellen. Kinder, Eltern und Lehrer*innen brauchen Verlässlichkeit, Planbarkeit und einen normalen Schulbetrieb, die Zeit des Ausnahmeregierens muss ein Ende finden!“, ist Vorderwinkler überzeugt.

Ziel der SPÖ sei es, die Schulen das gesamte kommende Schuljahr im Präsenzunterricht zu belassen. Dazu wurde auch ein umfassendes Paket vorgeschlagen. „Unser Vorschlag beinhaltet Unterstützung in Form von Zusatzpersonal für die ersten zwei Schulstufen der Volksschule, zumal gerade die Kindergartenkinder und Schulanfänger*innen viele Wochen und Monate nicht in Betreuung waren. Die Herausforderungen für die Pädagog*innen der ersten Klassen ist also größer als jemals zuvor“, erläutert Vorderwinkler.

„Trotz des enormen Engagements der Lehrer*innen, Schüler*innen und Eltern wird es bei vielen Kindern dennoch Lernrückstände geben. Wir wollen deshalb mehr Förderungen für die Kinder an den Schulen, sowie einen Nachhilfescheck, dann, wenn das System Schule diese Förderung nicht abdecken kann. Auch der Rechtsanspruch auf einen ganztägigen Kindergarten bzw. Schulplatz ist längst überfällig, um Defizite und Nachteile für die Kinder gar nicht erst entstehen zu lassen. Wir brauchen Bildungseinrichtungen, die individuelle Stärken fördern!“, so Vorderwinkler zu den konkreten Plänen der SPÖ, die jedoch von der türkis-grünen Regierung abgelehnt werden, weil angeblich „‘eh genug‘ passiere, aber was genau, weiß leider niemand“, schildert die SPÖ-Bildungssprecherin.

„Sehr kritisch“ sieht Vorderwinkler, auch die Absicht von ÖVP und Grünen, Englisch künftig als Pflichtgegenstand in der 3. und 4. Schulstufe einzuführen und dementsprechend in Prüfungen und Schularbeiten zu benoten, verursacht noch mehr Druck und Stress bei den Kindern. Kinder sollen gerne in die Schule gehen und nicht permanent getestet und unter Druck gesetzt werden. Motivation und gute Lernerfolge können in einem solchen Klima nicht gut gedeihen“, so Vorderwinkler, die diesbezüglich auch aus ihrer Berufspraxis als Volksschuldirektorin berichtet.

Abschließend appellierte Petra Vorderwinkler nochmals an Minister Fassmann, den Schulstart im Herbst ordentlich vorzubereiten. „Es kann nicht sein, dass es für die heranwachsende Generation fast nichts, außer Einschränkungen und Defizite gibt!“, so die Abgeordnete, die zum Schluss allen Pädagog*innen, Schuleiter*innen, Eltern und Kindern für das Meistern der großen Herausforderungen in diesem Schuljahr dankte und allen erholsame, gesunde Sommerferien wünschte! (Schluss) sr/up

