Grüne Wien/Stark, Sequenz: SPÖ und Neos vergeben Chance auf klimafreundliches Parken

Wien (OTS) - „Die Ausweitung des Parkpickerls auf ganz Wien ist besser als nichts, doch notwendig wären kleinere Zonen, vor allem in den Flächenbezirken. Denn das jetzt angekündigte Modell fördert den Verkehr innerhalb Wiens und wird so nicht den Klimazielen gerecht“, so die Mobilitätssprecher*innen der Grünen Wien, Kilian Stark und Heidi Sequenz.

„Die heute präsentierten Fortschreibung des Parkpickerls von SPÖ und Neos ist ein dünner Kompromiss und die vertane Chance auf eine Ökologisierung der Verkehrspolitik. Die Ausweitung kommt um Jahre zu spät, die Grünen forderten diese seit vielen Jahren. Das Konzept ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit und entspricht nicht den Anforderungen einer ernsthaften Bekämpfung der Klimakrise“, so Stark und Sequenz.

„Wer von einer einheitlichen Lösung spricht, kann nicht gleichzeitig Ausnahmen in einzelnen Bezirken zulassen. Hier wird Mutlosigkeit mit bunten Etiketten verschleiert“, sagt Kilian Stark.

„Nach nicht einmal einem Jahr geht die Rückschrittskoalition von SPÖ und Neos schon vom eigenen Koalitionsvertrag und von Einigungen vom letzten Sommer ab. Das ist unverständlich und wir nur eines bringen: Mehr CO2 und weniger Klimaschutz“, sagt Heidi Sequenz.

