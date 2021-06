Antwort auf Medienartikel

Wolfsberg/Kärnten (OTS) - European Lithium Limited (ASX: EUR, FRA: PF8) (European Lithium oder das Unternehmen) bezieht sich auf den Artikel in der heutigen Ausgabe der Tageszeitung Western Australian und auf andere Medienberichte über eine Geldstrafe, die das Unternehmen an die österreichische Finanzmarktaufsicht FMA gezahlt hat. Das Bußgeld resultierte aus Aussagen, die Stefan Müller in seiner Eigenschaft als Director des Unternehmens während eines Interviews in Österreich im Mai 2019 getätigt hat. Die Aussagen waren nicht autorisiert und standen im Widerspruch zu den gleichzeitigen Ankündigungen des Unternehmens an der ASX.

Herr Müller ist am 4. März 2020 als Director zurückgetreten. Das Unternehmen entschied sich für die Zahlung der Geldstrafe (ca. 50% des möglichen Höchstbetrages, wenn die Angelegenheit bestritten worden wäre), ohne ein Schuldanerkenntnis abzugeben, damit sich das Unternehmen voll und ganz auf die Fertigstellung der Definitiven Machbarkeitsstudie (DFS) für sein Lithiumprojekt Wolfsburg konzentrieren kann. Die Zahlung erfolgte unbeschadet der Rechte des Unternehmens gegen Herrn Müller (die vorbehalten wurden). Die Angelegenheit wurde zuvor nicht bekannt gegeben, da der gezahlte Betrag für Anleger nicht wesentlich war, Herr Müller nicht länger ein Director der Gesellschaft ist, und die Entscheidung, sich von der Notierung an der Wiener Börse zurückzuziehen, ausschließlich aufgrund des geringen Handelsvolumens und der hohen Kosten der Notierung getroffen wurde - noch bevor die Strafe der FMA rechtskräftig wurde.

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand der Gesellschaft zur Veröffentlichung an der ASX genehmigt.

