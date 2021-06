„Bewusst gesund – Das Magazin“ über Long-Covid-Diagnosen und -Behandlung

Außerdem am 19. Juni in ORF 2: Tipps gegen Kaliummangel & Oxymel – Honig-Essig-Trunk als Immunbooster

„Bewusst gesund" am Samstag, dem 19. Juni 2021, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Post-Covid – Schwacher Verlauf, schwere Folgen

Immer deutlicher zeigt sich, dass Covid-19 viel mehr ist als eine Erkrankung, die in einem gewissen Prozentsatz der Fälle schwer verläuft oder tödlich endet. Bei etwa zehn Prozent aller Infizierten endet das Leiden auch Monate, vielleicht sogar Jahre, nach der Ansteckung noch nicht – unabhängig davon, wie stark die Krankheit verlaufen ist. Long-Covid oder Post-Covid trifft Infizierte aller Altersgruppen – junge Menschen am häufigsten. Es zeigt sich, dass das Phänomen bei leichten Verläufen besonders oft auftritt. Dabei ist die postvirale Erschöpfung kein neues Phänomen, doch bisher haben sich nur wenige Fachleute damit beschäftigt. Gestaltung: Christian Kugler.

So erkennt man Post-Covid

Ein postvirales Erschöpfungssyndrom zeigt sich mit unspezifischen Symptomen, Betroffene haben es daher schwer, einen Nachweis zu liefern. Dabei gibt es einen einfachen Test, der Klarheit bringt. Neurologe Dr. Michael Stingl beschäftigt sich schon länger mit den Auswirkungen von Virusinfektionen und informiert, welche Strategie helfen kann, den Zustand nicht noch weiter zu verschlimmern.

Oxymel – Immunbooster aus der Natur

In China gilt es als Heilmittel, in Russland ist es der erste Trunk nach dem Aufstehen: Das Heilgetränk Oxymel ist bereits seit der Antike bekannt. Übersetzt bedeutet es Sauerhonig, denn seine Hauptbestandteile sind Essig und Honig sowie Kräuter oder Gewürze. Naturbelassener Essig enthält an die 200 Inhaltsstoffe und ist Futter für die Darmzellen, Honig hat eine entzündungshemmende und desinfizierende Wirkung, gemeinsam mit den richtigen Kräutern ist es ein Booster für das Immunsystem. Der Honig-Essig-Trunk ist eine gesunde Alternative zu alkoholischen Auszügen und Tinkturen und ist deshalb auch für Kinder geeignet. Gestaltung: Steffi Zupan.

Mitzi & friends – Frauen erobern den Rennradsport

Nach einem Bandscheibenvorfall 2013 suchte die Psychotherapeutin Stefanie Wacht einen Sport, um ihren Stress im Beruf abzubauen: „Es war, als würde einem der eigene Körper Bescheid geben, dass es nicht mehr weitergehen kann wie bisher.“ Nachdem Laufen und Kampfsport wegen ihres Bandscheibenvorfalls nicht mehr möglich waren, sattelte sie auf Radfahren, Kraftsport und Entspannungstraining um. Mit Erfolg: Einige Zeit später war die junge Frau ihre Beschwerden los. In der Folge gründete sie einen Radsportverein für Frauen – „Mitzi & friends“. Gestaltung: Steffi Zupan.

Kaliummangel

Schwitzen ist oft lästig, doch der Schweiß hat eine wichtige Aufgabe im Körper – er sorgt für Kühlung bei hohen Temperaturen. Mit dem Schweiß verliert der Körper aber auch Mineralstoffe – u. a. Kalium. Wie sich ein Mangel zeigt und wodurch Kaliummangel außerdem entstehen kann, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

