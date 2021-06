Event-Neustart mit Expertenwissen

ESB Academy veranstaltet COVID-19 Update-Workshop

Guntramsdorf (OTS) - Mit Durchstarten der Eventbranche stellt sich auch die Frage, wie Events 2021 umgesetzt werden können. Gemeinsam mit Prof. Dr. Mag. Klaus Vögl, Experte für rechtliche Fragen rund um Events, klärt die ESB Academy in einem zweitägigen Online-Workshop am 25. Juni und 2. Juli praxisnah über die Möglichkeiten und Restriktionen für EventmanagerInnen auf und skizziert konkrete Lösungswege.



Bereits seit Beginn der Pandemie setzt sich der Jurist Prof. Dr. Mag. Klaus Vögl, in Kooperation mit dem Roten Kreuz und dem Austria Event Pool, für bestmögliche Klarheit bei der Veranstaltung von Live-Events ein. Im interaktiven Online-Seminar zum Thema „EVENTS 2021? DER COVID-19 UPDATE-WORKSHOP“ sollen an zwei Halbtagen, jeweils von 09:00 bis 13:00 Uhr, rechtliche Fragen sowie aktuelle Rahmenbedingungen geklärt werden. Für Prof. Dr. Mag. Klaus Vögl eine Notwendigkeit, denn: „Die Regelungen der COVID-19-Verordnung für den Veranstaltungssektor sind dermaßen kompliziert, in sich teilweise inkonsistent und praxisfern, dass es einer eingehenderen Beschäftigung damit bedarf, um sich korrekt zu verhalten und dennoch die Tätigkeit ausüben zu können und Events zu veranstalten“, ist Vögl überzeugt.

Programm & Inhalte:

Tag 1

• Begriff "Veranstaltung" aus veranstaltungs- und gesundheitsrechtlicher Sicht

• Veranstaltungsrecht vs. Gesundheitsrecht – Behörden, Verfahren, Fristen

• Die 5 Arten von Events aus rechtlicher Sicht und ihre Rechtskonsequenzen

• Präventionskonzept und COVID-19-Beauftragter



Tag 2

• Überblick und Grundlagen: Veranstaltungen unter COVID-19

• Die gesetzlichen Grundlagen: Epidemie- und COVID-19-Maßnahmen-Gesetz

• Folgen für Veranstalter: Haftung und Sanktionen

• Die aktuelle COVID-19-Verordnung im Detail

• Erlaubte Veranstaltungsformate und ihre Rahmenbedingungen – von der Hochzeit bis zum Kongress

• Fragerunde



Datum & Uhrzeit:

Fr. 25. Juni 09:00–13:00 Uhr

Fr. 2. Juli 09:00–13:00 Uhr



Ort:

Online über ZOOM

Den Link zur Veranstaltung erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung.



Kosten:

490 € für den gesamten Workshop am 25. Juni und 2. Juli

Rückfragen & Kontakt:

Anmeldung & Rückfragen:

Elisabeth Rössler, MBA

info @ esb-academy.at