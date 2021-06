Familienbund: Eltern-Kind-Pass bis 18 ist wichtiger Meilenstein

Die Weiterentwicklung des Mutter-Kind-Passes bietet viele Chancen

Wien/St.Pölten (OTS) - Die Weiterentwicklung des Mutter-Kind-Passes zu einem Eltern-Kind-Pass ist eine langjährige Forderung des Österreichischen Familienbundes. Es ist wichtig, beide Elternteile einzubeziehen und mit Sprachentwicklungskontrollen, zahnärztlichen Untersuchungen und Elternbildung die Kinder und Familien besser zu unterstützen und zu begleiten.

Im Mutter-Kind-Pass sind viele Untersuchungen vorgesehen, die unsere Kinder vor gesundheitlichen Schäden bewahren. Die im Mutter-Kind-Pass-Programm vorgesehenen Untersuchungen stellen eine Gelegenheit zur Früherkennung und rechtzeitigen Behandlung von Krankheiten sowie zur Kontrolle des Entwicklungsstandes des Kindes dar. Alle Schwangeren und Eltern von Kleinkindern sollen die Gelegenheit zur bestmöglichen Vorsorge für Mutter und Kind nützen und diese Untersuchungen durchführen lassen.

Nun wird der Mutter-Kind-Pass zum Eltern-Kind/Familien-Pass und die Begleitung durch dieses Dokument bis zum 18. Lebensjahr ausgedehnt. „Gesundheitsvorsorge sollte für uns alle ganz selbstverständlich sein. Es ist wichtig Kindern in diesem Zusammenhang bevorzugtes Augenmerk zu schenken“, ist Familienbund-Präsident Mag. Bernhard Baier überzeugt.

„Wir wünschen uns auch, dass regelmäßige zahnärztliche Untersuchungen im Pass integriert werden. Ebenso soll eine regelmäßige Sprachentwicklungskontrolle festgeschrieben werden“, führt der Familienbund-Präsident aus. „Ziel muss es sein, Sprachdefizite rechtzeitig auszugleichen und Kindern so eine gute Teilhabe und Integration zu sichern. Daher ist eine Sprachförderdiagnostik zur Bestimmung des sprachlichen Entwicklungsstands bei Kindern im ab drei Jahren bis zur Schule notwendig. So können Risikokinder frühzeitig erfasst und gefördert werden.“

Der Familienbund plädiert auch dafür, das Element „Elternbildung“ im Eltern-Kind-Pass fest zu verankern. „Elternbildung beginnt ganz niederschwellig schon in der Geburtsvorbereitung, bei den „Frühen Hilfen“, in den Eltern-Kind-Gruppen. Jede Altersstufe der Kinder birgt unterschiedliche Herausforderungen. Mit Elternbildung werden Eltern gestärkt und bekommen neben Tipps auch die Informationen, wohin sie sich wenden können, wenn sie weitere Unterstützung benötigen. Auch das ist Gesundheitsvorsorge“, stellt Baier fest.

„Elternbildung sollte dabei an Bonuszahlungen geknüpft werden, damit diese flächendeckend angenommen wird. Dabei soll Elternbildung nicht nur in den ersten Monaten nach der Geburt forciert werden, sondern weit bis ins Jugendalter hinaus. Eltern soll ein breites Angebot an Workshops und Kursen zur Verfügung stehen um für alle Herausforderungen und Fragen Antworten und Unterstützung finden zu können. Dieser Bonus soll dann in mehreren Teilbeträgen abgeholt werden können“, schließt Familienbund-Präsident Baier.

