EM-Heimspiel in der Wiener Gastlichkeit

Erster Sieg Österreichs startete Eu(ro)phorie – Gute Reservierungslage für Niederlande-Match – Gastro-Obmann Dobcak: „Trotz Sicherheitsauflagen gute Stimmung gewährleistet“

Wien (OTS) - Mit großer Vorfreude blickt die Wiener Gastronomie dem morgigen Europameisterschaftsspiel Österreich gegen die Niederlande entgegen. Nach zähem Start steigt das Interesse an der Euro nun stark an – und damit auch der Zustrom zu den Viewings in Gasträumen und Schanigärten. „Die Gastronomie nimmt wieder ihren Platz im gesellschaftlichen Leben ein“, freut sich Gastro-Obmann Peter Dobcak über positives Feedback der Wirte, das nun eine Blitz-Umfrage der Wirtschaftskammer ergab.

Gastronomie spürt wachsendes Interesse

War die Nachfrage nach Public Viewings in der Vorwoche noch zurückhaltend, nur zehn Prozent der Gastwirte waren mit der Auslastung sehr zufrieden, steigt sie mit Fortlauf der Europameisterschaft kontinuierlich an. Ein erster Höhepunkt wird das morgige Spiel Österreichs gegen die Niederlande (Anpfiff um 21 Uhr) sein. Dobcak: „Wir sehen jetzt schon sehr gute Reservierungszahlen, einige Lokale und Gastgärten sind bereits ausgebucht. Das ist natürlich auch dem Wetter zu danken, das uns gut in die Karten spielt.“

So wie die Wetteraussichten, sehen auch die Prognosen für die weitere Euro im Gastgarten durchaus rosig aus: „Wenn das Publikumsinteresse weiter ansteigt, werden sich die Mühen für die Wirte lohnen. Sie hatten in den letzten Wochen mit dem Hochfahren ihrer Betriebe sehr viel Stress, die Euro hat da noch einmal etwas draufgesetzt. Aber es sieht so aus, als wäre das nicht umsonst gewesen“. Rund 70 Prozent der Wiener Gastrobetriebe übertragen Spiele der Europameisterschaften, wie eine Umfrage der WKW zeigt.

Sicherheit gewährleistet

Wichtig für die gute Stimmung beim gemeinsamen Fußball-Schauen ist natürlich auch die Sicherheit. Die Abstandsregeln werden – genauso wie die 3G-Eintrittsregeln – von Gastwirten und Mitarbeitern laufend kontrolliert. „Es ist gut für die Wirte, wenn es in der Finalphase bei den Matches das eine oder andere Nachspielen oder Elferschießen gibt. Der Gasthausbesuch soll aber kein Nachspiel haben, darauf werden wir alle achten“.

