Einreichung für den 5. SILVER LIVING JOURNALISTINNEN AWARD 2021

Annahmeschluss für die Beiträge ist der 16. Juli 2021

Mödling/Wien (OTS) - Weitere Informationen und die Wettbewerbsbedingungen: http://pressecenter.reichlundpartner.com/News.aspx?menueid=2351

Am 23. November 2021 wird der 5. Silver Living JournalistInnen Award unter dem Motto „Leben im Alter – Ein Thema für alle Generationen“ verliehen. Der Preis soll dazu animieren, sich mit dem wichtigen Thema „Leben im Alter“ auseinanderzusetzen. Daher ruft Silver Living, www.silver-living.com, auch heuer wieder JournalistInnen dazu auf, ihre Beiträge einzureichen.

Annahmeschluss für die Beiträge ist der 16. Juli 2021.

Mit einer Gesamtsumme von 14.500 Euro wurde das Preisgeld erhöht und schlüsselt sich wie folgt auf:

• Platz 1 je Kategorie > 2.000 Euro

• Platz 2 je Kategorie > 1.500 Euro

• Platz 3 je Kategorie > 1.000 Euro

Nachwuchspreis

Die Preissumme in der Kategorie „Nachwuchs“ wurde verdoppelt und ist mit 1.000 Euro dotiert. Einreichen können alle jungen JournalistInnen, die bis zum 31. Dezember 2020 noch nicht ihren 26. Geburtstag hatten.



Angenommen werden alle journalistischen Beiträge aus dem Jahr 2020 in den Kategorien Text (Print und Online), Hörfunk und TV/Film, die in einem österreichischen Medium publiziert wurden. Die Einreichung bzw. die Betreffzeile ist mit dem Vermerk „Silver Living Award“ formlos an Reichl und Partner PR, Franz-Josefs-Kai 47, 1010 Wien oder an melanie.remes @ reichlundpartner.com zu senden. Alle Teilnahmebedingungen finden Sie im Online-Presse-Center in der rechten Spalte als PDF zum Download unter „Dokumente“.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Wolfgang Wendy

REICHLUNDPARTNER

Public Relations

Mobil: +43 (0) 664 828 40 76

wolfgang.wendy @ reichlundpartner.com