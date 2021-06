Viceroy Kopaonik Serbien, ein atemberaubendes Luxus-Berg-Resort, debütiert im Juni 2021

Belgrade, Serbien (ots/PRNewswire) - Das erste 5-Sterne-Resort, das Serbiens majestätische Berge ziert, hebt den Luxus in neue Dimensionen

Die moderne Luxushotelmarke Viceroy Hotels & Resorts eröffnet das Viceroy Kopaonik Serbia und markiert damit das europäische Debüt der Marke. Auf dem größten Gebirgszug des Landes gelegen, ist das Viceroy Kopaonik ein luxuriöses Bergresort, reich an Kultur, natürlicher Schönheit und grenzenlosem Abenteuer. Das beeindruckende Refugium mit 119 Zimmern gehört zur Viceroy Icon Collection und verleiht Serbiens größtem Skigebiet eine glamouröse Westküsten-Atmosphäre.

Der "Berg der Sonne", wie Kopaonik auch genannt wird, ist ein Hotspot der Artenvielfalt mit fast 200 Sonnentagen im Jahr, die das ganze Jahr über für schöne Bedingungen sorgen und endlose adrenalingeladene Aktivitäten bieten. Mit drei Speiselokalen, einem luxuriösen Full-Service-Spa, Innen- und Außenpools und kuratierten Gästeerlebnissen außerhalb des Geländes begrüßt das Viceroy Kopaonik Einheimische und Gäste gleichermaßen, um eine neue Welt des Abenteuers und des zeitgenössischen Luxus zu erleben.

"Wir sind außerordentlich stolz, unser erstes europäisches Resort in der wunderschönen, kulturell reichen Destination Kopaonik, Serbien, zu eröffnen", sagt Bill Walshe, CEO von Viceroy Hotels & Resorts. "Durch inspirierende Erlebnisse, einnehmenden Service und echte Verbindungen bringen wir ein gehobenes Angebot, das sich von seinen Mitbewerbern in ganz Europa abhebt."

Entworfen von der weltbekannten Designfirma WATG und ihrem Innenraumstudio Wimberly Interiors, spiegelt das Viceroy Kopaonik den lokalen zeitgenössischen Bergstil "Suvo Rudiste" wider und ergänzt die Schönheit der umgebenden Landschaft. Die Innenräume, die den Höhepunkt des alpinen Lebens darstellen, zelebrieren die lokale Kultur und Handwerkskunst mit Stein, Glas, Holz und Textilien, was zu müheloser Eleganz führt. Vom Boden bis zur Decke reichende Glaswände und Freiflächen bieten reichlich natürliches Licht und einen Bilderrahmen mit atemberaubender Aussicht.

Die großzügig ausgestatteten Gästezimmer und Suiten, darunter ein bemerkenswertes Penthouse mit zwei Schlafzimmern, bieten einen friedlichen Rückzugsort zum Entspannen mit den durchdachten Annehmlichkeiten, die Gäste von einem 5-Sterne-Resort erwarten. Jede stilvolle Unterkunft verfügt über einen privaten Balkon mit einem atemberaubenden Blick auf den Berg oder das Skidorf, wie es ihn sonst nirgendwo in der Region gibt.

Kulinarische Erlebnisse, Meetings & Events

Unter der Leitung des gefeierten Chefkochs Andrew Jones genießen die Gäste gehobene Küche, die in der internationalen und serbischen Küche verwurzelt ist und von der lokalen Landschaft und kulinarischen Szene inspiriert wurde. Die Pique Ski-Bar mit Blick auf das Skizentrum bietet einfallsreiche leichte Snacks und Getränke, Live-Auftritte und einen atemberaubenden Blick auf den Gipfel des Pancic. Das pulsierende Herz des Viceroy Kopaonik, The Mountain Kitchen, empfängt Gäste zum Frühstück, Mittag- und Abendessen mit herzhaften und gesunden Gerichten, die das reiche Erbe der Region ehren. Die Bibliothek, die sich in der Lobby befindet, dient als ruhiger Zufluchtsort, an dem Gäste handwerklich hergestellten Kaffee und Tee oder andere Spezialgetränke schlürfen können, während sie eine kuratierte Auswahl an Büchern durchstöbern. Und bald auch ein intimes, asiatisch inspiriertes Restaurant, das Spezialitäten von Ente bis Sushi anbietet.

Das Spa by Viceroy, das einzige luxuriöse Vollservice-Spa in Kopaonik, verfügt über sechs Behandlungsräume, ein Schönheitslabor, einen Innen-Vitalitätspool und einen Hammam/Scrub-Raum, der ganzheitliche Wellness-Erfahrungen mit einheimischen Bergzutaten bietet. Kombiniert mit zwei geräumigen Tagungsräumen, einem Whirlpool im Freien, einem Ski-Valet und dem Generation V Kinderclub können die Gäste aufmerksamen Service, außergewöhnliche Annehmlichkeiten und authentische lokale Programme erwarten.

Grenzenloses Abenteuer: Das Ziel

Als größtes Ski-Ein- und -Ausgangsgebiet in Serbien ist Kopaonik für seine unberührten Pisten bekannt, die sowohl bei Anfängern als auch bei sehr erfahrenen Skifahrern beliebt sind. Das Skigebiet bietet 55 km Pisten für den alpinen Skilauf, 12 km für den Langlauf und eine speziell präparierte und für Nachtskiläufer beleuchtete Karaman Greben Zentralstrecke. Zusätzlich bietet Kopaonik Village eine Fülle von Ausflugsmöglichkeiten wie Bars, Restaurants, Museen und mehr.

Das Gebiet ist nicht nur für seine Weltklasse-Skifahrten bekannt, sondern bietet das ganze Jahr über endlose abenteuerliche Aktivitäten. In den Sommermonaten können naturverbundene Gäste den Kopaonik-Nationalpark erkunden sowie Mountainbiking, Wandern, Wassersport, Paragliding und Reiten genießen.

Exklusiv für Gäste in diesem Sommer bietet das Viceroy Kopaonik ein Kopaonik Mountain Escape-Paket mit einem 100-Euro-Resort-Guthaben für die Restaurants und das Spa des Hotels sowie ein Family Summer Escape-Paket, das eine kostenlose siebte Übernachtung, Spa-Behandlungen und familienfreundliche Aktivitäten in den Bergen beinhaltet.

Kopaonik ist eine 3,5-stündige Autofahrt oder ein 40-minütiger Hubschrauberflug vom Belgrader Flughafen Nikola Tesla entfernt.

Für Buchungsanfragen: vks.reservations @ viceroyhotelsandresorts.com

INFORMATIONEN ZU VICEROY HOTELS & RESORTS

Viceroy Hotels & Resorts ist eine globale, moderne Luxusmarke, die Reisende mit einzigartigen, authentischen Erlebnissen inspiriert, die provokantes Design und intuitiven Service miteinander verbinden. Dynamische Reiseziele, die in die lokale Gemeinschaft und Kultur eingebettet sind, stehen im Mittelpunkt des Viceroy-Gästeerlebnisses. Um Reisende noch besser bedienen zu können, hat die Marke drei einzigartige Hotelkategorien etabliert: die Icon Collection, bestehend aus unvergleichlichen Häusern, die verschwenderische Erlebnisse bieten, die Lifestyle Series, die energiegeladene Aufenthalte an pulsierenden Orten bietet, und die Urban Retreats, die in kühnen, exzentrischen Städten liegen. Das Portfolio an Hotels und Resorts von Viceroy befindet sich in einer Vielzahl von atemberaubenden und inspirierenden Destinationen, darunter Los Cabos, Santa Monica, Chicago, Beverly Hills, Riviera Maya, Snowmass, San Francisco, Washington D.C. und St. Lucia. Die Marke expandierte kürzlich nach D.C. mit der Eröffnung des Viceroy Washington DC und des Hotel Zena (Washington D.C.). Viceroy erweitert sein internationales Portfolio mit der kürzlichen Eröffnung des Viceroy Kopaonik Serbien und blickt mit dem Viceroy at Ombria Resort Algarve (Portugal) im Jahr 2022 und dem Viceroy Bocas Del Toro Panama im Jahr 2023 in die Zukunft.

Viceroy ist Mitglied der Global Hotel Alliance (GHA) DISCOVERY, einem einzigartigen Treueprogramm, das seinen Mitgliedern exklusive Vorteile und Erlebnisse in über 570 Hotels auf der ganzen Welt bietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.viceroyhotelsandresorts.com. Folgen Sie Viceroy auf Facebook and Instagram.

Medienkontakt The Door | viceroy @ thedooronline.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1531088/Viceroy_Kopaonik_Serbia_Karaman_Suite.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1531087/Viceroy_Kopaonik_Serbia_Logo.jpg