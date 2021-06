Einladung zum Pressegespräch der Bezirksvorstehung Neubau

Ein Bezirk wird Bühne: Startschuss für Kultur Open Air am Neubau



Neubau baut seine Pionierstellung im Bereich Kunst und Kultur weiter

aus: Mit den Kultur Open Air 2021 feiert eine breit angelegte,

bezirksweite Kultur-Initiative Premiere. Die Kultur Open Air Neubau

2021 werden in den kommenden Monaten mit einer bunten Palette an

Veranstaltungen verschiedener Genres Kunst und Kultur an einer

Vielzahl von Schauplätzen am Neubau in einer Art und Weise sichtbar

machen, die Maßstäbe setzt. Auf diese Weise soll aus dem Bezirk

heraus ein kultureller Aufbruch angestoßen werden, der über die

Grenzen Neubaus hinausweist. Denn die Bezirke können und müssen mehr

für ein florierendes kulturelles Leben leisten, als das bisher der

Fall war. Mit den Kultur Open Air Neubau zeigt der 7. Bezirk, wie

das gelingen kann.



Zur Programm-Präsentation lädt die Bezirksvorstehung herzlich ein.



Ihre Gesprächspartner*innen:

• Mag. Markus Reiter, Bezirksvorsteher Neubau

• Rebecca Rom, Tanzpädagogin und Gründerin des Tanzstudios Arriola

• Adina Wilcke, performende Poetin, Schauspielerin, Autorin



Wir freuen uns über Ihr Kommen und bitten um Zu- bzw. Absage.



Datum: 22.6.2021, um 10:00 Uhr



Ort:

Burggassenanger

Burggasse 51, 1070 Wien



