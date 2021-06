13. Präsidentenwahl der I. R. IRAN in Österreich

Wien (OTS) - Die 13. Präsidentenwahl der Islamischen Republik Iran wird am Freitag, dem 18.06.2021, im Iran und gleichzeitig weltweit abgehalten. Die Botschaft der Islamischen Republik Iran veranstaltet diese Wahl am selben Tag von 8 bis 18 Uhr sowohl in Wien als auch in Graz (und in Bratislava in der Slowakei). Alle iranischen StaatsbürgerInnen ab 18 Jahren können unter Mitnahme des iran. Reisepasses oder der iran. Geburtsurkunde an dieser Wahl teilnehmen.

13. Präsidentenwahl der Islamischen Republik Iran

Die Anschrift der Wahllokale lautet wie folgt:



- Wien: Botschaft der Islamischen Republik Iran, Jauresgasse 9, 1030 Wien



- Graz: Andritzer Reichsstraße 38, 8045 Graz



- Bratislava: Školská 14, 811 07 Bratislava

Datum: 18.06.2021

Ort: Wien/Graz/Bratislava, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Botschaft der Islamischen Republik Iran

Tel. 01-7122657/200

E-Mail: public @ iranembassy-wien.at (https://austria.mfa.gov.ir/de)