AutoScout24: Monatlicher Autokino Automarkt erstmals Ende Juni

Autos anschauen, Autos kaufen, Autos verkaufen, ab jetzt einmal im Monat der Autokino Automarkt

Wien (OTS) - Die Pandemie hat die Bedeutung des Autos enorm gesteigert. 34 Prozent* der Österreicher:innen haben während der Coronakrise das Auto häufiger genutzt als zuvor, 23 Prozent sogar sehr viel häufiger als in Vor-Corona-Zeiten. Dabei wurde der Autokauf nicht selten aufgeschoben. Der neu ins Leben gerufene Autokino Automarkt powered by AutoScout24 ist die ideale Möglichkeit, um den aufgeschobenen Kauf oder auch Verkauf des eigenen Gefährts anzugehen. Und das stößt auf großes Interesse: Einen privaten Automarkt würden satte 86 Prozent aller Österreicher:innen besuchen. Das zeigt die Innofact Umfrage** unter 500 Österreicher:innen im Auftrag von AutoScout24.at.

Privater Automarkt beim Autokino monatlich ab 20. Juni 2021

Ab sofort wird an jedem 3. Sonntag im Monat am Gelände des Autokinos in Groß Enzersdorf, direkt vor den Toren Wiens, ein privater Automarkt stattfinden. Rund 300 Fahrzeuge werden von privat an privat verkauft. Start ist der 20. Juni 2021. Dort gibt es aber nicht nur Autos, die das Herz der Besucher höher schlagen lassen, sondern auch ein spannendes Programm für jung und alt. Von der Kinderhüpfburg über Musik bis zu Schmankerln für das leibliche Wohl reicht das breite Angebot. Das ist auch wichtig. Immerhin 23 Prozent der Befragten geben an, ein privater Automarkt wäre die perfekte Gelegenheit, einen schönen Tag mit der Familie zu verbringen.

Der Vorteil des Automarktes

„Jeder der sich ein Auto kaufen oder verkaufen möchte, findet hier einen breiten Marküberblick und spart damit sehr viel Zeit“, so André Eckert, Country-Manager von AutoScout24 in Österreich. Die große Auswahl ist auch für 45 Prozent der Befragten einer der prägnantesten Pluspunkte eines privaten Automarktes. Die Österreicher:innen verbinden damit darüber hinaus vor allem die Möglichkeit, Fragen direkt an den Verkäufer stellen zu können. Knapp jede:r Zweite hegt aber auch die Hoffnung, dass es etwas preisgünstiger sein könnte, wenn die Autos von privat an privat verkauft werden. Autokauf ist Vertrauenssache. Deshalb liegt für 46 Prozent der Vorteil des physischen Automarktes vor allem darin, dass man sieht, von wem man kauft.

Für mehr als ein Drittel bietet es die ideale Voraussetzung, um direkt zu vergleichen. Die ganze Familie kann sich in das neue Wunschgefährt setzen und schon mal ausprobieren, wie es sich denn anfühlen könnte, darin eine Runde zu fahren. Das hebt auch die Verkaufschancen. 22 Prozent sind sich sicher, dass man in gelöster Stimmung leichter ein Auto verkaufen kann. Der Wunsch nach dem persönlichen Kontakt ist derzeit nicht nur im Privaten vorhanden, sondern nimmt auch Einfluss auf unsere Kaufhandlungen. 15 Prozent der Österreicher:innen geben an, dass sie den Wunsch nach persönlichem Kontakt beim Verkauf oder Kauf eines Fahrzeuges haben, nachdem in den vergangenen Monaten alles digital war. „Durch die Pandemie hat die Digitalisierung vor allem auch in der Autobranche einen großen Schritt nach vorne gemacht. Das ist auch der Weg in die Zukunft. Daneben dürfen wir aber nicht den menschlichen Kontakt unterschätzen. Der persönliche Kontakt wird bei Geschäften immer wichtig bleiben. Der neue private Automarkt powered by AutoScout24 kommt diesem Grundbedürfnis entgegen“, ergänzt André Eckert.

Über die Umfragen:

*Quelle: www.autoscout24.at/ Umfrage unter 5.783 AutoScout24-Nutzern, davon 1.207 aus Deutschland, 1.663 aus Italien, 672 aus Österreich, 1.147 aus Belgien und 1.094 aus den Niederlanden; Befragungszeitraum: Oktober 2020.

**Die Innofact AG hat im Mai 2021 für die Umfrage im Auftrag von AutoScout24 520 Österreicher:innen bevölkerungsrepräsentativ nach Alter (18 bis 65 Jahre) und Geschlecht quotiert befragt.

