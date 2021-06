AVISO - ÖH.akbild präsentiert Ausstellung "Comeback to the Future"

Die ÖH der Akademie der bildenden Künste Wien präsentiert gemeinsam mit Art Kolkhoz die Ausstellung "Comeback to the Future" 18.-20.6.

Wien (OTS) - Für Studierende der Akademie gibt es einen eigenen Ausstellungsbereich mit dem Titel "Don't we all need Vac[cin]ation?" als Abschluss eines anstrengenden und besonderen Studienjahres unter Coronabedingungen. Die Ausstellung findet zwischen 18. und 20.6.2021 in einem leerstehenden Gebäude in der Gschwandnergasse statt. Treffpunkt für Besucher_innen ist das Dessous, Geblergasse 101, 1170 Wien. Die Führung für Journalist_innen findet am 18.6. um 13 Uhr statt, die Vernissage ist am 18.6. um 15 Uhr.

Rückfragen & Kontakt:

Weitere Informationen und Besucher_innenregistrierung unter www.oehakbild.info

Rückfragen: Studienvertretung Bildende Kunst - 06649496071 / oehbk @ akbild.ac.at