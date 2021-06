Sobotka: Parlament wird strategische Partnerschaft Österreichs mit Republik Korea unterstützen

Nationalratspräsident im Gespräch mit Staatspräsident Moon Jae-in

Wien (PK) - Der Präsident der Republik Korea Moon Jae-in traf heute im Rahmen seines Wien-Besuchs auch mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka zusammen. Sobotka zeigte sich geehrt, Moon zu treffen. Dessen Besuch in Wien bringe die guten Beziehungen der beiden Staaten zum Ausdruck, sagte er. Neben den bilateralen Verbindungen sprachen Sobotka und Moon über die IPU-Weltkonferenz der ParlamentspräsidentInnen, wirtschaftliche und andere globale Themen.

Sobotka und Moon unterstrichen beide die enge Verbundenheit von Österreich und der Republik Korea. Moon schätze insbesondere die große Bedeutung von multilateraler Diplomatie in Österreich, legte er dar. In seinen Gesprächen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz sei er über eine strategische Partnerschaft der beiden Länder übereingekommen, so Moon. Diese Partnerschaft werde das österreichische Parlament, insbesondere, was den Austausch betreffe, sehr unterstützen, versicherte Sobotka. Er drückte zudem seine Hoffnung aus, dass nach der Corona-Krise bald wieder zur Visafreiheit zurückgekehrt werde.

Beide sprachen sich für eine Vertiefung der parlamentarischen Verbindung aus. Ein Besuch des Nationalratspräsidenten in der Republik Korea ist auf Einladung des südkoreanischen Parlamentspräsidenten für das Jahr 2022 geplant. Dann feiert auch die Unterzeichnung des ersten bilateralen Abkommens der beiden Staaten ihr 130. Jubiläum. Bereits heuer wird es bei der IPU-Weltkonferenz der ParlamentspräsidentInnen am 7. und 8. September in Wien Gelegenheit für einen Austausch geben. Im Rahmen der Konferenz werden unter anderem der Umgang mit Terrorismus und die Sicherheit von Parlamenten behandelt, informierte Sobotka. Er hoffe auf eine Teilnahme des südkoreanischen Parlamentspräsidenten, so der Nationalratspräsident.

Auch auf kultureller Ebene traten Sobotka und Moon für eine weitere Intensivierung der Beziehungen ein. Als besonderen Ausdruck der Verbundenheit der beiden Länder strich Sobotka die Österreichisch-Koreanische Philharmonie hervor, der mehrere Wiener Philharmoniker angehören. Neben den wirtschaftlichen Verbindungen sprachen Sobotka und Moon auch über globale Beziehungen. Der südkoreanische Präsident, der am Wochenende am G7-Gipfel in Cornwall teilgenommen hatte, berichtete von seinen Eindrücken vom Gipfel. (Schluss) kar

HINWEIS: Fotos von diesem Besuch finden Sie auf der Website des Parlaments.

