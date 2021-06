ORF III am Dienstag: „Agatha Christie's Miss Marple: Bertrams Hotel“ und „Agatha Christie's Poirot: Mitgiftjäger”

Außerdem: „Alex Kristan: Heimvorteil“

Wien (OTS) - Ab 15. Juni 2021 präsentiert ORF III Kultur und Information dienstags eine umfassende Retrospektive der „Queen of Crime“ Agatha Christie mit Abenteuern ihrer Kult-Schöpfungen – der scharfsinnigen englischen Amateurdetektivin Miss Marple sowie des belgischen Privatdetektivs Hercule Poirot, immer im Hauptabend. Am Morgen meldet sich „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) mit einem umfassenden Nachrichtenüberblick. Im Vorabend besucht „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) im Rahmen der „ORF III Festivalinitiative“ die operklosterneuburg und spricht mit dem Intendanten Michael Garschall und Karina Flores, der Sängerin der weiblichen Hauptpartie in Verdis „La forza del destino“.

Den Anfang des Agatha-Christie-Krimisommers macht „Agatha Christie's Miss Marple: Bertrams Hotel“ aus dem Jahr 2007: Um ihre Freundin Lady Selena (Francesca Annis) bei einer Testamentseröffnung moralisch zu unterstützen, verbringt Miss Marple (Geraldine McEwan) ein paar Tage in Bertrams Hotel in London. Doch in dem angesehenen Hotel, das eine Schar illustrer Gäste beherbergt, gehen seltsame Dinge vor. Als das Zimmermädchen Tilly Rice (Hannah Spearritt) erwürgt auf dem Dach gefunden wird, macht sich Miss Marple daran, den Mörder zu finden.

Mit „Agatha Christie’s Poirot: Mitgiftjäger“ aus dem Jahr 1991 geht es um 21.55 Uhr weiter: Poirot (David Suchet) wird von Gordon Halliday (John Stone), dem Vater der australischen Milliardenerbin Florence (Shelagh McLeod), beauftragt, den Kontakt seiner verheirateten Tochter zu dem zwielichtigen Comte de la Rochefour (Alfredo Michelson) unter die Lupe zu nehmen. Kurz darauf wird sie in einem Abteil des Expresszuges nach Plymouth ermordet aufgefunden, von ihrem Juwelenkoffer fehlt jede Spur.

Im Sommerkabarett zeigt ORF III abschließend „Alex Kristan:

Heimvorteil“ (22.50 Uhr): Alle technischen Raffinessen in der Wohnung spielen verrückt. Ein Mafia-Pate als Nachbar macht ebenso Ärger wie prominente Gäste, die unerwartet zu Besuch kommen. Zu guter Letzt kommt auch noch der Hausverstand ins Spiel und die Gattin nach Hause.

