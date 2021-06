FH Campus Wien: neue akademische Lehrgänge Primary Health Care Nursing und Public Health

Wien (OTS) - Unsere immer älter werdende Gesellschaft mit erhöhtem Bedarf an Gesundheits- und Krankenpflegeleistungen stellt das Gesundheitswesen vor neue Herausforderungen und eröffnet gleichzeitig neue Berufsfelder. Gesundheitsförderung und Prävention gewinnen immer mehr Bedeutung. Die FH Campus Wien bildet in den neu startenden akademischen Lehrgängen Primary Health Care Nursing und Public Health dafür Expert*innen aus.

„Die Gesundheits- und Krankenpflege kann durch professionelle Beratung einen wesentlichen Beitrag dazu leisten“, so Anja Patschka, Lehrgansleiterin der neuen akademischen Lehrgänge Primary Health Care Nursing und Public Health. „Ziel ist es, die Gesundheitskompetenz einzelner Personen und Bevölkerungsgruppe zu stärken.“

Neue Berufsfelder mitentwickeln und aktiv gestalten

Die Weiterbildungsangebote richten sich an erfahrene Gesundheits- und Krankenpflegepersonen, die sich spezialisieren und aktiv zur Etablierung der neuen Berufsfelder engagieren wollen. Bei Primary Health Care Nursing und Public Health stehen die Entwicklung von Gesundheitskonzepten und Schulungsprogrammen, Beratungs- und Coachingkompetenzen sowie Pflegeforschung ebenso am Lehrplan wie der hochaktuelle Bereich der Epidemiologie. Der geplante Start beider akademischer Lehrgänge ist der 16. September 2021, Bewerbungen sind noch bis zum 29. August 2021 möglich.

Primary Health Care Nursing

Expert*innen für Primary Health Care Nursing arbeiten in Primärversorgungszentren oder im interdisziplinären Team von (Gruppen-)Praxen und koordinieren und begleiten sektorenübergreifend zahlreiche Maßnahmen im Pflegeprozess. Im akademischen Lehrgang sind Kompetenzen für Anleitung, Beratung, Schulung von Pflegeinterventionen und von diagnostisch-medizinischen Maßnahmen sowie Know-how von Disease-Management-Programmen zentral. Absolvent*innen finden etwa Karrierechancen im Case-, integrierten Versorgungs- oder Diseasemanagement, in der Pflegeberatung oder im Telenursing.

Akadem. Lehrgang Primary Health Care Nursing

Public Health

Auch in diesem Berufsfeld gilt es, gezielt Gesundheitsförderung voranzutreiben und für Communities, Familien, Betriebe, Schulen und Kindergärten als Drehscheibe zwischen verschiedenen Gesundheitsberufen und Versorgungsbereichen zu fungieren. Studierende im akadem. Lehrgang Public Health lernen u.a. Bedarfs- und Ressourcenerhebung, Datenanalyse und Gesundheitsstatikstik für epidemiologisches Monitoring sowie Entwicklung von Präventionsprogrammen und zielgruppengerechte Aufbereitung von Edukationsprogrammen. Diese setzen sie etwa als Community Nurse, Family Carer oder School Nurse um.

Akadem. Lehrgang Public Health

Online-Infoveranstaltungen und Lehrgangsberatung

Lehrgangsleiterin Anja Patschka stellt die Ziele, Lehrinhalte und Aufnahmekriterien von Primary Health Care Nursing und Public Health bei digitalen Infoveranstaltungen vor und steht für Fragen zur Verfügung:

PflegeKompass Messe am 16.6.2021, 9.00 – 19.00 Uhr

9.00 – 19.00 Uhr: digitaler Messestand mit Informationen und Präsentationen

12.30 – 13.00 Uhr: live-gestreamter Vortrag mit anschließender Q&A-Runde

Die Teilnahme an der PflegeKompass Messe ist kostenlos, einen Zugangslink erhalten Sie nach Anmeldung.

Online-Infosession am 24.6.2021, 16.00 Uhr via Zoom

Präsentation der akademischen Lehrgänge, Möglichkeit für offene Fragen, Lehrgangsberatung und persönlichem Austausch. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Weitere Informationen und Zoom-Link

Besuchen Sie unseren Press Room: www.fh-campuswien.ac.at/pressroom

