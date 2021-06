Dachgleiche für ELK BAU und MITRAS Projekt „Wohnpark Ober-Grafendorf“

Wien (OTS) - Mit der Vollendung der Dachgleiche wurde beim Wohnpark Ober-Grafendorf nur 12 Wochen nach Beginn der Hochbauarbeiten ein weiterer Meilenstein erreicht. 10 Minuten von St. Pölten entfernt realisiert ELK BAU GmbH gemeinsam mit MITRAS Holding das derzeit größte Holzbauprojekt Österreichs. In vier Bauphasen entstehen insgesamt 168 Eigentumswohnungen in hochentwickelter Holzbauweise mit großzügigen Freiflächen und viel Grünraum.

Da die traditionelle Gleichenfeier aufgrund der Corona-Sicherheitsmaßnahmen nicht wie gewohnt zelebriert werden konnte, wurde im kleinen Rahmen die erfolgreiche Fertigstellung des Rohbaus gefeiert. In Anwesenheit von Bürgermeister Rainer Handlfinger und Gemeindeamtsleiter Gottfried Berndl wurde mit einem feierlichen Richtspruch der Gleichenbaum am Dach befestigt und anschließend die Gleichengeschenke übergeben. Als Bauherren begrüßten Stefan Anderl und Bernhard Nagel von ELK BAU, sowie Hannes Reifschneider und Nikolas Turbock von MITRAS die Gäste.

„ Wir sind stolz, auch in diesen herausfordernden Zeiten dank der perfekten, engagierten Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten einen planmäßigen Baufortschritt, sowie einen sehr guten Verkaufserfolg vorweisen zu können “, so Bernhard Nagel von ELK BAU. „ Die zukünftigen Bewohner erwartet hier ein hochattraktives Zuhause im Grünen, das die Vorzüge von Stadt- und Landleben vereint .“

Zeitgleich mit der Dachgleiche des ersten Bauabschnitts beginnen bereits die Bauarbeiten des zweiten Wohngebäudes.

Attraktiver Wohnraum in Grünlage mit idealer Infrastruktur

Die 42 Wohnungen des ersten Wohngebäudes werden bereits im Herbst 2021 an die neuen Eigentümer übergeben. „ Dank Car-Sharing Angebot und einem großen Parkplatz, der am Rand der Siedlung konzipiert wurde, bietet der Wohnpark Ober-Grafendorf viel Lebensqualität in einer verkehrsberuhigten Zone “, zeigt sich Bürgermeister Rainer Handlfinger über die nachhaltige Wohnraumschaffung erfreut. Direkt neben der Wohnanlage wird ein rund 1.500 m² großer Spielplatz errichtet. Die unmittelbare Nähe zu zahlreichen Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten wie dem Ebersdorfer Badesee macht den Wohnpark Ober-Grafendorf zum idealen Lebensmittelpunkt für Familien und Naturliebhaber. Attraktives Wohnen im Grünen wird hier mit urbaner Infrastruktur in Großstadtnähe kombiniert.

Nähere Infos unter www.wohnpark-obergrafendorf.at



