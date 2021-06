Café Puls und PULS 24 starten heute Österreichs größte TV-Umfrage

“So denkt Österreich”: Immer montags mit spannenden Themen, die die Österreicher:innen bewegen – einfache Teilnahme via QR-Code

Wien (OTS) - Café Puls und PULS 24 starten gemeinsam mit Meinungsforscher Christoph Haselmayer „So denkt Österreich“, die größte TV-Umfrage Österreichs und das ab sofort wöchentlich immer montags. „Urlaub im Corona-Sommer“, „Impfungen für Kinder“ oder „E-Mobilität“- Themen, die die Österreicher:innen bewegen und über die man ab sofort im Live-TV abstimmen kann. Einfach QR-Code am Bildschirm mit der Handykamera scannen oder auf die Website cafepuls.ifdd.at surfen und los geht es.

Das Institut für Demoskopie & Datenanalyse, Café Puls und PULS 24 werfen dabei einen sehr detaillierten Blick auf die aktuellen Top-Themen des Landes. Im Vordergrund stehen die Seher:innen und Seher. Die Ergebnisse der Seher:innen-Befragung der aktuellen Woche werden jeden Freitag ausgewertet und am Montag live im TV analysiert. „‚So denkt Österreich ‘ ist ein innovatives, crossmediales Format und direkt am Puls der Zeit“, zeigt sich IFDD Geschäftsführer Christoph Haselmayer begeistert.

PULS 24-Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner: „Mit ‚So denkt Österreich‘ starten wir heute Österreichs größte TV-Umfrage! Damit möchten wir unsere Seherinnen und Seher noch stärker einbeziehen und wöchentlich ein Stimmungsbild der Österreicher:innen zu aktuellen Top-Themen präsentieren.“

