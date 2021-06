ASFINAG: S 1 Tunnel Rannersdorf Richtung Vösendorf gesperrt

ASFINAG empfiehlt großräumig über A 4 und A 23 auszuweichen

Wien (OTS) - Nach einem Unfall auf der S 1 Wiener Außenring Schnellstraße in Höhe der Raststation Schwechat in Fahrtrichtung Vösendorf, ist derzeit (seit 7:15 Uhr) der Tunnel Rannersdorf gesperrt. In den Unfall verwickelt sind zwei Pkw und ein Lkw. Nachdem der Lkw nicht mehr fahrtüchtig ist und durch die Feuerwehr abgeschleppt werden muss, bleibt die Sperre des Tunnel Rannersdorf noch länger aufrecht. Der auf der S 1 nachkommende Verkehr wird bei Schwechat Süd abgeleitet. Die ASFINAG empfiehlt die großräumige Umleitung über die A 4 Ostautobahn und die A 23 Südosttangente. Aufgrund des Frühverkehrs und der Baustelle Hochstraße St. Marx ist auf der A 23 in Fahrtrichtung Süden jedoch ebenfalls mit einer längeren Fahrzeit und Stau zu rechnen.

