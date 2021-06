14. ART AUSTRIA vom 17. bis 20. Juni 2021 im MuseumsQuartier Wien

Wien (OTS) - Die 14. ART AUSTRIA, die vom 17. bis 20. Juni 2021 im MuseumsQuartier Wien stattfindet, setzt ein starkes Zeichen für die Kunst, die Künstler, deren Galerien und Kunsthändler.

Der Kunstplatz Österreich ist so lebendig wie kaum eine anderer in Mitteleuropa - trotz der aktuell sehr schwierigen Umstände.

Dennoch sind Galerien, Kunsthandel und KünstlerInnen äußerst aktiv und vor allem produktiv geblieben.

35 Top-AusstellerInnen haben in den letzten Monaten nach Werken gesucht, die dem hohen Anspruch der Art Austria, die seit 2008 neue Maßstäbe für Qualität setzt, gerecht zu werden. Nun zeigen diese Aussteller einmal mehr ihr bestes Programm, darunter etliche Spitzenwerke, die man noch nie gesehen hat. Dies alles in einer 1.000 m2 großen, temporären Halle im MQW Haupthof, umgesetzt unter bestmöglichen Sicherheitsmaßnahmen, um BesucherInnen und AusstellerInnen ein möglichst eindrucksvolles Kunsterlebnis zu vermitteln. Weiters findet die Messe in den wunderschönen historischen MQ-Gebäuden, nämlich der Ovalhalle und der Arena21 statt - hier auf weiteren rund 600 m2.



