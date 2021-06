FPÖ – Brückl: Maskenpflicht in Schulen muss komplett fallen

Schüler brauchen in den letzten Schulwochen und im kommenden Schuljahr ihre gewohnte Normalität

Wien (OTS) - Für den Bildungssprecher der FPÖ, NAbg. Hermann Brückl, ist die jetzt angekündigte Abschaffung der Maskenpflicht am Sitzplatz in Schulen viel zu wenig. „Das zizerlweise Aufheben der Maskenpflicht ist völlig sinnbefreit. Die Masken-Quälerei in den Schulen und auch die 3G-Regel gehören sofort beendet. Die Schüler haben bereits genug gelitten und müssen wenigstens für die letzten Schulwochen ihre gewohnte Normalität zurückbekommen“, so Brückl.

Brückl verlangt, dass Bildungsminister Faßmann umgehend die Voraussetzungen schaffen müsse, um im kommenden Schuljahr einen normalen Schulalltag zu gewährleisten. Genau dies sei nämlich im vergangenen Sommer verabsäumt worden und habe zu den verheerenden Dauerlockdowns geführt. „Es braucht Hygieneregeln und Luftreinigungsgeräte, aber sicher keine Impf- Test- und Maskenpflicht für unsere Kinder“, betont der FPÖ-Bildungssprecher.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at