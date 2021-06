Kinderfressen schwer gemacht: Nur mit Lieferkettengesetz

Kinder und Jugendliche der Theaterproduktion „Kinderfressen leicht gemacht“ gingen ausbeuterischer Kinderarbeit am Platz der Menschenrechte auf den Grund.

Wien (OTS) - Weltweit müssen rund 73 Millionen Kinder unter ausbeuterischen Arbeitsbedingungen entlang von globalen Lieferketten arbeiten. Ein Fakt, von dem Unternehmen mittels Marketingstrategien gerne ablenken. Denn ausbeuterische Kinderarbeit befindet sich auch im Jahr 2021 noch immer in einer Vielzahl von Produkten, die in Österreich zum Alltag gehören. Die Kampagne „Menschenrechte brauchen Gesetze“ fordert die Regierung mittels einer Petition zum Handeln auf. Das Jahr 2021 wurde von der UNO zum Jahr zur Beendigung von Kinderarbeit erklärt. Doch aktuelle Schätzungen der ILO und UNICEF zeigen, dass Kinderarbeit erstmals seit 20 Jahren wieder ansteigt. Gemeinsam mit Theaterarbeiterin Tina Leisch stellten Kinder und Jugendliche die Gründe für ausbeuterische Kinderarbeit ins Scheinwerferlicht und interviewten ExpertInnen. Sie haben sich lange mit Kinderrechten auseinandergesetzt und die Theaterproduktion „Kinderfressen leicht gemacht“ im Volkstheater Wien entwickelt. „An die Leute, die Kinder zum Arbeiten zwingen: Legt euch mit Gleichaltrigen an! Kann doch nicht wahr sein.” so die Jungschauspielerin Sarah Kadlec.

„Damit Kinder in Zukunft weder beim Essen von Schokolade noch beim Spielen am Handy Produkte aus Kinderarbeit in der Hand haben, brauchen wir verbindliche Regeln für Unternehmen! Die Regierung muss endlich ein Lieferkettengesetz vorlegen und verbindliche Regulierung in der EU und der UNO fordern“, so Bettina Rosenberger Kampagnenkoordinatorin von „Menschenrechte brauchen Gesetze“.



Die Aktion zum Welttag gegen Kinderarbeit ist eine Initiative der zivilgesellschaftlichen Kampagne „Menschenrechte brauchen Gesetze“, die vom Netzwerk Soziale Verantwortung koordiniert wird.

Langversion unter: https://www.nesove.at/presseaussendungen-pressefotos/

Die Petition kann unterzeichnet werden unter www.menschenrechtebrauchengesetze.at

Fotos von der Aktion am Platz der Menschenrechte:

https://www.flickr.com/photos/184904131@N04/

Rückfragen & Kontakt:

Bettina Rosenberger

Kampagnenkoordinatorin

„Menschenrechte brauchen Gesetze!“

+43 660 8835409, bettina.rosenberger @ nesove.at

c/o Netzwerk Soziale Verantwortung