Norbert Kettner wird den WienTourismus weiter führen

Wien (OTS) - Norbert Kettner wurde für eine weitere Periode als Wiener Tourismusdirektor bestätigt. Nach einer öffentlichen Ausschreibung und einem extern begleiteten Recruiting Prozess ging der aktuelle Tourismusdirektor der Stadt Wien als klarer Favorit hervor.

„Die letzten fünf Jahre waren für den Tourismusstandort Wien von Rekorderfolgen und einer einzigartigen Positionierung unserer Stadt geprägt. Der Einbruch des Fremdenverkehrs wegen Covid-19 hat gezeigt, dass der WienTourismus unter der Führung von Norbert Kettner sowohl in der Hochkonjunktur als auch in Krisenzeiten ein verlässlicher, innovativer und kompetenter Partner für die gesamte Branche ist“, zeigt sich der für Tourismus zuständige Stadtrat Peter Hanke über die Wiederbestellung erfreut.

Das Stellenbesetzungsverfahren erfolgte gemäß Bundesstellenbesetzungsgesetz. Mit der Abwicklung des Verfahrens war das Personalberatungsunternehmen AltoPartners beauftragt. Gestartet wurde die öffentliche Ausschreibung am 27. März 2021.

Im Rahmen von Covid-19 gelang es Norbert Kettner sehr kurzfristig, in den Krisenmodus zu wechseln. Sämtliche Kommunikation wurde kurzfristig auf digital umgestellt – auch das Destinationsmanagement von 17 Märkten, die während der gesamten Pandemie weiter professionell serviciert wurden. Kürzlich präsentierte Kettner gemeinsam mit Stadtrat Hanke auch den in Europa einzigartigen Vienna Meeting Fund um den Kongressstandort Wien weiter zu unterstützen.

Auch in den Jahren vor der Coronakrise verzeichnete Kettner als Geschäftsführer von WienTourismus große Erfolge und positionierte Wien als Premium-Destination:

Eine Steigerung der Nächtigungen um 81 Prozent, der Hotellerieumsätze um 129 Prozent und der Ortstaxenerträge um 134 Prozent, während die Wertschöpfung durch Kongresse und Tagungen zwischen 2008 und 2018 um 63 Prozent gesteigert werden konnte.

Auch hat Norbert Kettner in seinen vergangenen Amtsperioden die Digitalisierung vorangetrieben, beispielsweise mit dem Launch eines digitalen City Guides und der Weiterentwicklung der offiziellen Gästekarte Wiens (Vienna City Card) zu einer digitalen Erlebniskarte, die Wiens Tourismuswirtschaft beim Restart unterstützen soll.

Unter seiner Federführung wurden die Tourismusstrategie 2020 und die Visitor Economy Strategie 2025 gestaltet. Letztere gilt im internationalen Städtetourismus als state of the art. Zugleich ist Kettner Vorsitzender der ARGE Städte. 2015 leitete er das städtische Organisationskomitee für den Eurovision Song Contest in Wien.

Zuvor war Norbert Kettner ab 2003 Gründungsgeschäftsführer der departure wirtschaft, kunst und kultur GmbH, Österreichs erster Wirtschaftsförderinstitution für die Creative Industries. Von August 1993 bis August 2003 war Kettner Pressereferent des damaligen Finanz- und Wirtschaftsstadtrats sowie Vizebürgermeisters von Wien.

