ASFINAG zählt im Segment Firmenkunden zu den kundenfreundlichsten Unternehmen Österreichs

ASFINAG erhielt Gütesiegel „Top Service Österreich“ – Großer Erfolg für Kundenmanagement und GO Direkt

Wien (OTS) - Riesenerfolg für das ASFINAG Kundenmanagement: Die Kolleginnen und Kollegen des ASFINAG Servicecenters und aller Kundenservice-Dienstleistungen erhielten das Qualitätssiegel „Top Service Österreich 2021“. Darüber hinaus erzielte das Service GO Direkt für Lkw und Busse den hervorragenden vierten Platz im Segment der Firmenkunden. Damit gesellte sich die ASFINAG zu den bestplatzierten und renommiertesten Unternehmen des Landes wie Raiffeisen Leasing, WWK Versicherungen, Infoscore Austria, A1 Telekom oder dem Service Center der Erste Bank und Sparkassengruppe.

„Für uns ist diese Auszeichnung von ganz besonderer Bedeutung, stehen wir doch mit dem ASFINAG-internen Zahlungsmittel GO Direkt in direkter Konkurrenz zu allen großen Tank- und Kreditkarten. Wir punkten hier vor allem durch unseren persönlichen Kundenservice und die hohe Kompetenz der Mitarbeitenden“ freut sich der Leiter des ASFINAG Kundenmanagements, Werner Fritz, über das neue Qualitätssiegel.

Der Top Service Award Österreich zeichnet jährlich die serviceorientiertesten und kundenfreundlichsten Unternehmen des Landes aus. Dabei treffen Unternehmen aller Größen und Branchen aufeinander, die im Zuge einer ganzheitlichen Kunden- und Managementbefragung die besten Ergebnisse erreicht haben. Betrachtet werden unter anderem Unternehmenskultur, Strategie, Prozesse, Produkt- und Dienstleistungsangebot, Weiterempfehlung und die Wirkung auf den Kunden.

GO Direkt kommt bei Kundinnen und Kunden gut an

Mit dem eigenen Zahlungsmittel GO Direkt für die fahrleistungsabhängige Lkw- und Busmaut erhielt die ASFINAG im besonders hart umkämpften Segment der Firmenkunden das Gütesiegel „Top Service Österreich“ und belegte den hervorragenden vierten Platz. Lisa Graup, Teamleiterin von ASFINAG GO Direkt, nahm die Auszeichnung mit Stolz entgegen: „Besonders bedanken möchte ich mich bei meinem Team. Ich freue mich, dass sich der hohe Einsatz und das große Engagement bezahlt machen.“

Mit GO Direkt genießen Kundinnen und Kunden viele Vorteile einer unkomplizierten Mautabrechnung. Dabei kann zwischen den Varianten GO Direkt Smart–Bezahlung im Nachhinein sowie GO Direkt Simple–Bezahlung im Vorhinein ausgewählt werden. Neben der Servicequalität für die GO Direkt Kundschaft wurden von der Jury insbesondere die Kundenmanagement-Programme „ASC Kundenprofi“ (Top Mitarbeiterentwicklung) und „Customer Satisfaction Index“ (Top Kundeneinbindung) positiv hervorgehoben.

Top Service Austria setzt auf Kundensicht

Die Basis für die Top Service Österreich Auszeichnung ist eine wissenschaftlich entwickelte Befragung, welche die Wahrnehmung der Kunden und die Innensicht des Unternehmens zu einer ganzheitlichen Betrachtung verbindet. Nur Unternehmen, die den geforderten Mindestwert erreichen, sind berechtigt, das Gütesiegel zu führen. Der Wettbewerb Top Service Österreich gibt Unternehmen verschiedener Branchen und Größen die Möglichkeit, ihre Kundenorientierung auf Grundlage des wissenschaftlich entwickelten Fokus- Modells messen zu lassen. Weitere Information gibt es unter www.tsö.at.

