Swiss Life Select steigt in das Immobiliengeschäft ein

Wien (OTS) - Swiss Life Select plant die Erweiterung des Geschäftsmodells und steigt in diesem Jahr in das Immobiliengeschäft ein.

Mithilfe modernster Technologien wird Swiss Life Select die Services und Möglichkeiten im Immobilienbereich für Kund*innen ausbauen. „Wir beraten unsere Kund*innen entlang des Lebenszyklus. Dabei steht das Kundeninteresse im Mittelpunkt. Die eigene Wunschimmobilie ist eine der größten privaten Investitionen im Leben. Es ist der Lebensmittelpunkt, der Platz, wo man seine eigene Geschichte schreibt, der Ort, der Sicherheit, Zufriedenheit und Heimat bietet. Mit der Erweiterung des Geschäftsmodells können wir unsere Kund*innen zukünftig noch besser dabei unterstützen, die richtige Entscheidung zu treffen und den Traum der eigenen vier Wände wahr werden zu lassen“, so Christoph Obererlacher, Geschäftsführer Swiss Life Select Österreich. „Zudem sehen viele Kund*innen die Immobilie auch als attraktive Wertanlage in Kombination mit breit gestreuten Investment- und Vorsorgelösungen.“

In den kommenden Wochen wird Swiss Life Select das Personal in dem Bereich aufstocken und sich entsprechendes Know-how ins Haus holen. Die Integration des Immobilienbereichs in die internen Prozesse und in das Kundenportal „FiLiP - der Financial Life Planner“ sind die nächsten Schritte. „Die Erweiterung des Geschäftsmodells um den Immobilienbereich ergänzt Financial Planning perfekt. Hinzu kommt, dass die Swiss Life-Gruppe einer der größten Immobilieninvestoren der Welt ist. Daher ist das für uns der nächste logische Schritt für unsere Dienstleistung der Zukunft. Damit unterstützen wir unsere Kund*innen zukünftig mit einem noch breiteren Angebot an Möglichkeiten, ein selbstbestimmtes Leben zu führen“, so Christoph Obererlacher.

Swiss Life Select – Eine starke Marke schafft Vertrauen

Mit „Swiss Life Select“ hat sich eine absolute Premium Marke für ein hochqualitatives Beratungsangebot in Finanzfragen am österreichischen Markt etabliert. Die Marke verbindet den Namen des Konzerns mit dem bewährten Beratungsansatz des „Best Select“. Der in der Marke enthaltene Swissness-Faktor signalisiert Seriosität, Gründlichkeit, Verlässlichkeit und Stabilität als grundlegende Schweizer Tugenden. Diese Werte werden täglich von den Financial Plannern und den Mitarbeitenden der Zentrale gelebt.

