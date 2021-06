ORF-„dokFilm“-Premiere zum Vatertag: „Happy – Liebe Grüße, Papa“

Am 13. Juni um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit ein paar Jahren wirkt Carolins Vater Dieter sehr verändert. Nach der Trennung von seiner Frau, Carolins Mutter, tauscht er Wanderschuhe gegen Flip-Flops und fährt regelmäßig für ein paar Wochen nach Thailand. Ganz allein, aber auch mit Freunden – alle über 60 und geschieden. Erst unlängst hat er Carolin eine Karte geschickt, auf der steht: „Meine Liebe, ich habe eine Frau kennengelernt, die so alt ist wie du. Liebe Grüße, Papa“. Ist ihr Vater jetzt ein Sextourist? Was will er von der Thailänderin, und was zur Hölle will sie von ihm? Also begibt sich Regisseurin Carolin Genreith in der „dokFilm“-Premiere von „Happy – Liebe Grüße, Papa“ am Sonntag, dem 13. Juni 2021, um 23.05 Uhr in ORF 2 mit ihrem Vater auf eine Reise nach Thailand und auf die Suche nach Antworten.

Ihr Vater ist jedenfalls überzeugt davon, dass er in Thailand die beste Zeit seines Lebens hat. Seine Tochter denkt: Ist das jetzt die Suche nach dem Glück oder das Wettrennen gegen die Zeit, die ihm noch bleibt? Ist er ein unmoralischer Täter mit Torschlusspanik? In schonungslosen Duellen, vor laufender Kamera, nähern sich Vater und Tochter einander an.

Als es ernst wird und der Vater seine Geliebte dort heiraten will, reist Carolin mit ihm nach Thailand, um den Eigenbrötler zu verstehen, ihren Vater, der ihr eigentlich immer schon peinlich war. „Viel zu kauzig“ wäre er, meint Carolin. In Thailand angekommen findet die Regisseurin sich unversehens als Mitglied einer neuen Familie wieder, während ihr Vater mit einem vollkommen neuen Konzept von Liebe konfrontiert wird. Und langsam begreift Carolin, dass es auf ihre vielen empörten Fragen nicht immer eindeutige Antworten gibt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at