„Die Gartenparty der Stars“ am 12. Juni live aus den Kittenberger Erlebnisgärten in ORF 2

Mit Stefanie Hertel und Karl Ploberger

Wien (OTS) - Musik, Spiel, Spaß und Blütenpracht. Am Samstag, dem 12. Juni 2021, präsentieren Stefanie Hertel und Karl Ploberger live aus den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois um 20.15 Uhr in ORF 2 die „Gartenparty der Stars“. Zu Gast sind zahlreiche Publikumslieblinge, die mit ihren Hits für beste Stimmung sorgen. Außerdem kommt bei der „Gartenchallenge“ Länderspielatmosphäre auf, wenn in freundschaftlichen Wettkämpfen frei nach dem Motto „Karotte gegen Möhre“ österreichische gegen deutsche Künstler und Künstlerinnen antreten und ihr Wissen und ihre Geschicklichkeit auf die Probe stellen. Bei der „Gartenparty der Stars“ sind DJ Ötzi, Maite Kelly, Florian Silbereisen & Thomas Anders, Giovanni Zarrella, Ben Zucker, die Wiener Sängerknaben, Lou Bega, Die Hollerstauden, voXXclub, Alle Achtung, die Söhne Mannheims, Die Mayerin und Matakustix mit dabei.

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Beste Unterhaltung, gute Laune, Publikumslieblinge und ihre Hits – das präsentieren wir im Sommer in ORF 2 wieder den Zuseherinnen und Zusehern mit unseren Samstag-Hauptabendshows. Besonders freut mich, dass wir – unter Einhaltung der aktuellen Corona-Sicherheitsmaßnahmen – einige unserer Events auch mit Live-Publikum durchführen können und damit wieder ein Stück Unbeschwertheit in die heimischen Wohnzimmer liefern werden. Mit der ,Gartenparty der Stars‘ starten wir gemeinsam mit dem MDR unseren sommerlichen Musikreigen, der uns ausgehend von Schiltern bei Langenlois auch heuer wieder über den Wörthersee und Bad Kleinkirchheim bis in die Wachau führen wird.“

Stefanie Hertel: „Gemeinsam mit Karl Ploberger bin ich zu Besuch in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois. Musikacts aus Österreich und Deutschland singen in dieser wunderschönen Naturkulisse nicht nur, sondern treten auch in sogenannten ‚Gartenchallenge‘-Runden gegeneinander an. Da sind Wissen und Geschicklichkeit gefragt. Und ich pass ganz genau auf, welche privaten Gartentipps und -tricks unsere prominenten Gäste rund um das Thema Natur und Garten verraten werden, damit ich das eine und andere Wissenswerte dann vielleicht selber mit Lanny bei uns daheim ausprobieren kann.“ Und Karl Ploberger weiter: „Bei uns gibt es alles, was zu einer Gartenparty gehört – von Musik bis zu lustigen Spielen. Außerdem machen wir mit unseren Prominenten einen Grundkurs fürs richtige Garteln und geben den Zuschauerinnen und Zuschauern so manchen Tipp für den Grünen Daumen.“

Die Stars und ihre Hits:

DJ Ötzi: „Leb!“, und als Premiere „Der Moment“

Maite Kelly: „Einfach Hello!“, „Was wäre, wenn“

Florian Silbereisen und Thomas Anders: „Zooom!“

Giovanni Zarrella: „Sei bella tu“, „Ciao“

Ben Zucker: „Guten Morgen Welt“, „Ich weine nicht um dich“ Die Wiener Sängerknaben: „Wellerman“ (der Social-Media-Hit des Jahres) und „Banana Boat Song“

Lou Bega: „Mambo No. 5“ und (anlässlich 25 Jahre „Macarena“) „Buena Macarena“

Die Hollerstauden: „Frei“

voXXclub: „Ewige Liebe“

Alle Achtung: „Sono il Destino“

Söhne Mannheims: „Eine Million Lieder“

Die Mayerin: „Heut und hier“, „Dahoam“

Matakustix: „Nockat in See“

Noch mehr Gartenfreude mit Karl Ploberger in ORF 2:

Karl Ploberger entdeckt außerdem am Sonntag, dem 13. Juni, um 16.00 Uhr in ORF 2 „Die geheimen Gärten von Venedig“ und präsentiert noch bis zum Sommer an diesem Sendeplatz neue Ausgaben von „Natur im Garten“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at