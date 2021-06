Neues Must-have für alle Eltern: AK launcht digitalen Elternkalender

Idealer Wegweiser durch Schwangerschaft, Karenz und Elternteilzeit

Wien (OTS) - Ein Kind wird erwartet! Zur großen Freude gesellen sich aber auch bald viele Fragen. Wann muss die Schwangerschaft dem Arbeitgeber gemeldet werden? Wie ist das mit dem Papamonat? Und so weiter und so fort. Antworten auf alle diese Fragen hat der neue digitale Elternkalender der AK. Zusätzlich informiert er – und das ist sein Al-leinstellungsmerkmal – persönlich und individuell über Termine und Fristen, damit am Ende nicht eine böse finanzielle Überraschung wartet.

Der Schwangerschaftstest zeigt einen lachenden Smiley – damit beginnt eine schöne und aufregende Zeit im Leben der werdenden Eltern. Doch wie so vieles, dass das erste Mal im Leben passiert, ist auch die Zeit einer Schwangerschaft und die auf die Geburt folgende Phase mit Unsicherheiten verbunden. Viele gesundheitliche, aber auch arbeitsrechtliche Fragen tun sich auf. Da ist guter Rat oft teuer – oder aber auch gratis und von Top-Qualität wie im Fall des neuen Service der AK, dem digitalen Elternkalender.

Dieses neue Service der AK ist der ideale Wegweiser durch Schwangerschaft und Karenz bis zum 7. Geburtstag des Kindes. Da endet nämlich der Rechtsanspruch auf Elternteilzeit. Informationen gibt es zu den wichtigsten arbeitsrechtlichen Regelungen, zu Fristen und Terminen rund um Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zu Mutterschutz, Karenz, Kinderbetreuungsgeld und Elternteilzeit.

Vielfältige Nutzung

Der Elternkalender kann zum einen anonym genutzt werden. Die Übersicht führt die BenutzerInnen verlässlich durch Schwangerschaft, Karenz und Elternteilzeit.

Zum anderen bietet der Elternkalender aber auch eine individuelle Nutzung. Denn so individuell wie ein Baby ist, so individuell sind auch die Termine, wenn es Fristen für Untersuchungen, Anträge und Nachweise geht. NutzerInnen registrieren sich und geben ihre Daten ein, der Elternkalender informiert in der Folge über auf das Geburtsdatum des Kindes abgestimmte Termine. So können Eltern keine Fristen mehr versäumen – und auch keinen finanziellen Schaden haben. Denn die Auszahlung des Kinderbetreuungsgeldes ist beispielsweise an die Vorlage der Mutter-Kind-Pass- Untersuchungen gekoppelt. NutzerInnen, die den errechneten und später dann den tatsächlichen Geburtstermin ihres Kindes eintragen, werden via SMS und/oder E-Mail rechtzeitig und persönlich vom Elternkalender über ihre Termine verständigt. Es können auch mehrere Bezugspersonen angegeben werden, so kann das Eltern werden partnerschaftlich geteilt werden.

Zusätzlich zur Erinnerung an wichtige Termine und Fristen bietet der Elternkalender auch eine übersichtliche Zeitleiste, Quick-Infos, einen Zugang zu Informations-Videos sowie Broschüren und Vorlagen für Musterbriefe.

Zugänglich ist der neue Elternkalender der AK unter der Homepage https://elternkalender.ak.at. Diese ist derart gestaltet, dass der Elternkalender auch am Handy einfach, problemlos und datenschutzkonform genutzt werden kann.

