Weltpremiere am Salzburgring

Die XLR8-Uraufführung von 11. bis 13. Juni 2021 in Salzburg bietet auch zuhause ein beschleunigendes Live-Erlebnis. An drei Tagen warten drei Themenwelten in der XLR8 digital experience.

Salzburgring (OTS) - XLR8 (accelerate) kombiniert Rennsport der Extraklasse mit Mobilitätsmesse, Gaming und einem aufregenden Rahmenprogramm. Zwar muss die Erstauflage in Salzburg noch ohne Zuseher vor Ort auskommen, dennoch hat sich Veranstalter BG Sportpromotion einiges einfallen lassen, um auch XLR8 Nummer eins zu einem Live-Erlebnis vor dem PC, Laptop oder Smartphone werden zu lassen.

XLR8 Mobility

In der ersten Auflage der XLR8 Future Talks im Rahmen von XLR8 am Salzburgring debattieren am Freitag (11.6., 12:00–13:15 Uhr) führende Experten der Branchen Motorsport, Mobilität und Energie zum Thema „Motorsport – Quo vadis? – Entwicklungen im Motorsport und ihre Auswirkungen auf die Mobilität der Zukunft“. Exklusive Einblicke in die Mobilität von morgen geben Peter Martin (Geschäftsführer KTM E-Technologies), Dr. Peter Schöggl (Vice President Vehicle and Racing AVL List), Dr. Brigitte Bach (Vorständin Salzburg AG), Kurt Kaiser (Geschäftsführer NOW Serviceplan) und Kurt Trieb (Head of Technology Road Racing KTM). Welche technologischen Entwicklungen kommen auf uns zu? Wie sieht „grüner“ Motorsport aus? Und welche Rolle spielt der Rennsport noch für die Serienentwicklung von Autos und Motorrädern?

Moderiert werden die XLR8 Future Talks vom beliebten TV-Sportkommentator Ernst Hausleitner.

Via Stream auf www.xlr8experience.com/livestream können Zuseher live oder on Demand dabei sein und den Experten auch live ihre Fragen stellen.

XLR8 Gaming

Die deutschsprachige Sim-Racing-Elite donnert dann Samstag und Sonntag zeitgleich mit den realen Vorbildern über den virtuellen Salzburgring! Wer sich selbst der Herausforderung stellen möchte, kann im eigenen Rennsimulator dabei sein. Alles zur Teilnahme und der Link zum Stream auf https://xlr8experience.com/gaming/

XLR8 Racing

Sechs Rennserien nehmen die High-Speed-Rennstrecke am Wochenende real unter die Räder. Zu sehen sind moderne Monopostos, junge Tourenwagen, zeitlose Klassiker und Motorrad-Youngsters am Weg in die MotoGP. Die Qualifyings und alle 13 Rennen sind ebenfalls im Stream zu erleben, die Übertragung beginnt Samstag um 9:30 Uhr, Sonntag um 8:30 Uhr. Die gesamten Renntage können auch nachträglich angesehen werden. Alles auf www.xlr8experience.com/livestream

Rückfragen & Kontakt:

BG Media

+43 660 256 62 05

media @ bg-sportpromotion.com

www.bg-sportpromotion.com