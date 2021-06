ProSiebenSat.1 PULS 4 Podcast Factory präsentiert Audio-Offensive mit bereits 60 spannenden und vielfältigen Podcasts

Heute Start des 1. österreichischen Gourmet-Podcast mit Koch Max Stiegl und prominenten Gästen wie Adi Hirschal, Christian Konrad, Hans Peter Haselsteiner

Wien (OTS) - Mit einem vollends neuen Podcast-Konzept am österreichischen Markt erweitert die ProSiebenSat.1 PULS 4 Podcast Factory ihr umfangreiches Vermarktungsnetzwerk heute um einen weiteren namhaften Titel, um den Kund:innen ein noch vielfältigeres und spannenderes Audio-Erlebnis zu bieten: Mit „Am Stammtisch mit Max Stiegl“ präsentiert die ProSiebenSat.1 PULS 4 Podcast Factory Österreichs ersten Gourmet-Podcast. Dafür begrüßt der Koch des Jahres, Max Stiegl, zweiwöchentlich und immer donnerstags prominente Gäste wie den Veranstalter Ewald Tatar, Hotelierin Helena Ramsbacher, Unternehmer Hans Peter Haselsteiner und den ehemalige Bankmanager Christian Konrad. Das Portfolio der ProSiebenSat.1 PULS 4 Podcast Factory umfasst damit bereits 60 spannende und vielfältige Podcasts inklusive Eigenproduktionen, wie Platz 2 der beliebtesten Podcasts Österreichs „Darf’s a bisserl Mord sein“ von Franziska Singer oder Platz 3 im Ranking "Couchgeflüster" von und mit den Bloggerinnen Leonie-Rachel Soyel und Sinah Edhofer. Dieses vielfältige Podcast-Angebot wird im Rahmen der Audio-Offensive der ProSiebenSat.1 PULS 4 Podcast Factory nun laufend erweitert.

Martin Seeger, Geschäftsleitung Sales: „Wir glauben daran, dass Nutzer:innen bewusst zu hochwertigen Audio-Inhalten greifen. In erster Linie zählt für die Hörer:innen die Qualität des Contents, sowie die Vielfalt und Diversität der Inhalte. Diesen Ansprüchen wollen wir mit der Audio-Offensive der ProSiebenSat.1 PULS 4 Podcast Factory gerecht werden. Mit ‚Am Stammtisch mit Max Stiegl‘ präsentieren wir heute ein weiteres Highlight für alle Foodies und Genießer, die Kulinarik zu schätzen wissen.“

Am Stammtisch mit Max Stiegl

„Am Stammtisch mit Max Stiegl“ - Das ist nicht nur exzellentes Essen, edler Wein und Anekdoten aus 20 Jahren gelebter Nachhaltigkeit des Kochpioniers und Spitzengastronoms. Das sind vor allem auch tiefe Gespräche und Kontroversen, die der Koch des Jahres mit seinen Gästen aus Politik, Kultur und Gesellschaft führt. Mit vielen verbindet ihn eine jahrelange Freundschaft, mit allen die Liebe zum bewussten, nachhaltigen Genuss.

Einen exklusiven Vorgeschmack gibt es in dem heutigen Bericht der Café Puls-Podcasttipps unter: https://www.puls4.com/cafepuls/Videos/beitraege/Da-spitzen-Feinspitze-die-Ohren



„Am Stammtisch mit Max Stiegl“ erscheint ab heute alle zwei Wochen donnerstags auf allen gängigen Podcast Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. – vor allem aber auf FYEO.

Das ist FYEO: Die kostenlose Audio-App FYEO („For Your Ears Only“) bietet neben frei verfügbaren Podcasts einen Premium-Bereich (4,99 Euro pro Monat) mit Hörerlebnissen auf dem nächsten Level: Zu den exklusiven FYEO Originals zählen einzigartige Audio-Blockbuster-Formate, darunter „Lynn ist nicht allein“ oder preisgekrönte Doku-Reihen wie „Going to Ibiza". Der Premium-Bereich kann von interessierten Hörer:innen zwei Wochen lang kostenfrei getestet werden. FYEO arbeitet zudem mit einem großen Netzwerk an Autor:innen, Produzent:innen und Künstler:innen sowie Medien-Partnern, darunter Süddeutsche Zeitung und dpa, an der Entwicklung und Umsetzung weiterer Originals. Aktuell bietet FYEO über 40 Eigenproduktionen und Zugriff auf über 200 Hörbücher in den unterschiedlichsten Genres: von Wissen über Comedy, Doku, Sport – bis hin zu Thriller oder Horror. FYEO ist als App für iOS und Android downloadbar. Alle weiteren Infos unter www.fyeo.de.

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470