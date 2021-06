Volkshilfe NÖ: Urlaub von der Pflege

Wird eine Auszeit nötig, steht das Volkshilfe-Team pflegenden Angehörigen zur Seite.

Wiener Neustadt (OTS) - Pflegende Angehörige brauchen ab und zu Zeit zum Durchschnaufen, auch wenn ihnen das nicht leicht fällt. Nur gesunde und ausgeglichene Menschen können fürsorglich und liebevoll pflegen. Erholungsphasen sind wichtig. Das Volkshilfe-Team unterstützt pflegende Angehörige in Niederösterreich, damit ihre Lieben auch während ihrer Auszeit in guten Händen bleiben.

„Jeder Mensch braucht ab und zu Abwechslung vom Alltag, gerade in Zeiten der Pandemie“, ist der Präsident der Volkshilfe NÖ Ewald Sacher überzeugt, „Urlaub bietet die Chance, sich körperlich und seelisch zu erholen und neue Kraft zu tanken. Angehörige übernehmen oft für viele Jahre die Verantwortung für pflegebedürftige Familienmitglieder und benötigen ab und zu einfach nur eine Pause.“

Doch wer hält dann den Haushalt in Schuss und sorgt für das tägliche Essen auf dem Tisch? Wer hilft bei der Körperpflege, geht einkaufen oder mit zum Arzt? Wer holt im Notfall rasch Hilfe?

„Wird eine Auszeit nötig, sollte die Familie gemeinsam mit unserer Pflegeplanerin bzw. Pflegeplaner nach einer Lösung suchen“, erklärt der Geschäftsführer der Volkshilfe Nö / SERVICE MENSCH GmbH Gregor Tomschizek, „miteinander entwickeln wir den optimalen Plan, der auf die Bedürfnisse der pflegenden Angehörigen und ihrer Familie abgestimmt wird.“

Wer kann helfen? In Niederösterreich kommen in Frage z.B. andere Angehörige oder Freunde, ein mobiler Pflege- und Betreuungsdienst (wie die Volkshilfe), Kurzzeitpflege & Tagesbetreuung wie in Wiener Neudorf bzw. Traismauer oder die 24-Stunden-Betreuung. Das Lieferservice Essen zuhause und ein Alarmknopf auf einem Armband für den Notfall (Notruftelefon) erweitern das Angebot.

Weitere Infos z.B. zu Förderungen erhalten pflegende Angehörige unter der Service-Hotline 0676 / 8676 oder im Internet auf www.noe-volkshilfe.at

Volkshilfe Niederösterreich / SERVICE MENSCH GmbH

Beatrix Dunkl, 02622 / 82200-6920

beatrix.dunkl @ noe-volkshilfe.at

http://www.noe-volkshilfe.at