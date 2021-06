Anycubic bringt Vyper auf den Markt, einen innovativen FDM-3D-Drucker mit vollautomatischer Nivellierung

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Anycubic, ein weltweit führender Hersteller von 3D-Druckern, wird Vyper lancieren, das erste vollautomatisch nivellierende FDM-Gerät. Vyper ergänzt Anycubics bestehende Palette an FDM-3D-Druckern. Der Drucker nivelliert auf Knopfdruck, womit eine manuelle Justierung wie bei herkömmlichen Druckern vermieden wird.

"Die Einführung unseres neuesten FDM-3D-Druckers Vyper unterstreicht unser fortlaufendes Bemühen, erstklassige 3D-Drucker anzubieten, die den 3D-Druckablauf revolutionieren. Im Vergleich zu anderen FDM-Druckern auf dem Markt sticht Vyper mit seiner vollautomatischen Nivellierung und bequemer Bedienung zu einem kostengünstigen Preis hervor", sagte James Ouyang, Vizepräsident von Anycubic.

Vyper ist mit einem präzisen Dehnungsmessstreifen und einem 16-Punkt-Nivelliermodul ausgestattet, was ermöglicht, dass das intelligente Nivelliersystem automatisch alle Unebenheiten des Druckbetts ausgleicht. Dadurch wird eine manuelle Nivellierung unnötig. Der Drucker ist mit modernster Technik und einer Kombination aus Federstahl und magnetischem Weichgummi ausgestattet, was das Druckmodell beständiger, schwerer deformierbar und leichter lösbar macht. Eine Verwendung von Abdeckpapier und Kleber wird unnötig. Der Drucker verfügt außerdem über einen großen 4,3-Zoll-Touchscreen sowie eine neue Benutzeroberfläche, die für eine einfache Bedienung sorgen. Nicht zuletzt erreicht Vyper eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 80-100 mm/s, um 30 % schneller als die vorangehende Mega-Serie.

Die Abmessungen von Vyper betragen 245 x 245 x 260 Millimeter, was die Einsatzmöglichkeiten erhöht. Die Wartung wird durch die integrierte Struktur und das modulare Design erleichtert. Das Gerät kann in nur drei einfachen Schritten zusammengebaut werden. Darüber hinaus sorgen ein neues 32-Bit-Motherboard und ein ultraleiser TMC2209-Treiber für hohe Leistung.

Die hochpräzise Z-Achsen-Doppelschnecke und der fotoelektrische Endschalter sorgen für null Positionsfehler, stabileren Betrieb und einen gleichmäßigen Druckvorgang. Der Druckkopf ist mit einem doppelten Lüfter und einem Zweiweg-Wärmeabgabesystem versehen, wodurch die Modelle rasch abgekühlt werden können. Die automatische Wiederaufnahmefunktion und Filamenterkennung verhindern eine Verschwendung von Zeit und Ressourcen.

Preise und Verfügbarkeit

Anycubic wird ein Online-Launch-Event für Vyper um 3: 00 Uhr MESZ 10. Juni 2021/6: 00 AM PT 10. Juni 2021. Das Launch-Event wird live auf dem Facebook-, Instagram- und YouTube-Kanal von Anycubic gestreamt.

Bitte klicken Sie auf die folgenden Links, um unsere Online-Einführungsveranstaltung zu sehen.

https://www.facebook.com/ANYCUBIC3dprinter

https://www.instagram.com/anycubicofficial/

https://www.youtube.com/watch?v=LZM7qiXlLyk



Vyper startet den Vorverkauf am 10. Juni 2021 um 7:00 AM PST/4:00 PM MESZ im offiziellen Anycubic Store , auf Ebay und der AliExpress Plattform. Anycubic bietet ein Frühbucherangebot von 299 US$ für die ersten 3.000 Maschinen an. Der Preis wird nach einer Woche des Vorverkaufs auf 359 US-Dollar zurückgesetzt.

Weitere Details erhalten Sie unter:

https://www.anycubic.com/products/anycubic-vyper



Informationen zu Anycubic

Anycubic ist ein führendes Unternehmen in der 3D-Drucker-Branche, das sich auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von 3D-Druckern spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet eine große Auswahl an erschwinglichen, leistungsstarken und intelligenten Druckern für verschiedene Kunden, Verbraucher, Hobbyisten, Schulen und Produktdesigner an. Seit der Gründung im Jahr 2015 setzt sich das Unternehmen dafür ein, die 3D-Drucktechnologie voranzutreiben, damit Menschen aus allen Bereichen des Lebens ihre kreativen Ideen verwirklichen können.

