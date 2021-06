Steuerberater des Jahres

Wien (OTS) - Als eine von Österreichs führenden Prüfungs- und Beratungsgesellschaften freut sich BDO bereits zum zweiten Mal über den Titel des besten Steuerberaters in der Steiermark. Darüber hinaus geht der Stockerlplatz in der Fachkategorie Private Clients und Stiftungen an BDO Partner Dr. Berndt Zinnöcker. Außerhalb aller Kategorien bewegt sich die Ehrung für das Lebenswerk. Diese ging im Jahr 2021 an Dr. Ernst Burger, Konsulent bei BDO, der bereits seit mehr als vier Jahrzehnten als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer tätig ist.



Auch 2021 suchten IFA und „Die Presse“ den besten Steuerberater des Jahres. BDO sicherte sich bereits zum zweiten Mal den Titel in der Steiermark. „Die Pandemie und v.a. die dadurch notwendig gewordenen Maßnahmen, wie Förderungen und Kurzarbeit, hatten einen immensen Beratungsbedarf zur Folge, der sich durch alle Branchen zog. Besonders herausfordernd war, dass den unterschiedlichen Rahmenbedingungen von KMU, Konzernen und Gemeinden Rechnung getragen werden musste, um alle unsere Kundinnen und Kunden adäquat unterstützen zu können. Ich bin sehr stolz, dass unser Team diesen Beratungsbedarf mit großem persönlichen Einsatz bedienen konnte und dass dieser von unseren Kundinnen und Kunden in Form des Votings direkt gewürdigt wurde. Wir werden alles tun, um dem Vertrauen, das uns damit ausgesprochen wird, auch in Zukunft gerecht zu werden“, betont Dr. Peter Pilz, Partner bei BDO und Standortleiter in der Steiermark.



Auch in der Kategorie, in der es vor allem um langfristige persönliche Beziehungen geht, konnte BDO den Preis für sich sichern: Dr. Berndt Zinnöcker ist bester Steuerberater im Bereich Private Clients und Stiftungen. „Dieser Preis ist für BDO und auch für mich persönlich eine besondere Auszeichnung. Sie unterstreicht unsere Verankerung im Bereich der Privatkunden und Stiftungen in Österreich, die häufig in einer unserer Kernzielgruppen – dem österreichischen Mittelstand – beheimatet sind. Das über Jahre gewonnene Vertrauen dieser Kundengruppe ist in allererster Linie eine Teamleistung des BDO Steuerbereichs, da gerade in diesem Segment zahlreiche Fragestellungen wie Umgründungen, internationales Steuerrecht, etc. zusammenlaufen“, freut sich Dr. Berndt Zinnöcker.



Der Kreis der Auszeichnungen für BDO schließt sich mit der Ehrung für das Lebenswerk von Dr. Ernst Burger, der auf eine über 40-jährige Tätigkeit im Bereich von Umgründungen und Privatstiftungen sowie Wirtschaftsprüfung und Merger & Acquisitions zurückblicken kann. Neben hochrangigen Aufsichtsratspositionen ist er Vorstand in verschiedenen Privatstiftungen, Beirat in gemeinnützigen Einrichtungen und sorgt sich als ständiges Mitglied der Prüfungskommission der Steuerberater sowie Wirtschaftsprüfer um die qualitativ hochwertige Ausbildung des fachlichen Nachwuchses. „Ich freue mich natürlich sehr über diesen Preis, bin aber auch sehr überrascht. Die Ehrung für das Lebenswerk zu erhalten, bedeutet ja den krönenden Höhepunkt einer Laufbahn. Ich übe meinen Beruf auch und gerade nach diesen vielen Jahren der Tätigkeit noch immer mit großer Begeisterung aus und freue mich, auch weiterhin bestmögliche Lösungen für unsere Mandantinnen und Mandaten zu finden“, so Dr. Ernst Burger, Konsulent bei BDO.

