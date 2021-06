Forum Zahnärzte Wien gewinnt die Wiener Landeszahnärztekammerwahl

Wien (OTS) - Mit Dr. Bettina Schreder und Dr. Birgit Vetter-Scheidl übernehmen nach der heurigen Landeszahnärztekammerwahl erstmals zwei Damen das Ruder in der Wiener Standesvertretung. Gemeinsam mit den Spitzenkandidaten Dr. Stephen Weinländer, Dr. Ozren Markovic und dem Team des „Forum Zahnärzte Wien“ werden sie die kommenden fünf Jahre die Geschicke der Wiener Zahnärztekammer lenken. „ Wir sind alle überwältigt vom Vertrauen, dass uns unsere Kolleginnen und Kollegen geschenkt haben “, zeigt sich Dr. Schreder dankbar.

Zwei Damen an der Spitze

Nicht nur die weibliche Doppelspitze stellt eine Premiere in Wien dar. Auch die Tatsache, dass gleich drei Listen um die Gunst der Zahnärztinnen und Zahnärzte Wiens warben, war neu. Ein signifikanter Anstieg in der Wahlbeteiligung war die Folge. “ Die signifikante Steigerung der Teilnahme an der Kammerwahl haben unser Handeln mehr als bestätigt. Mit der ersten echten Wahl wuchs das Interesse unserer Kolleginnen und Kollegen an der Standesvertretung. Mit unseren Themen haben wir offensichtlich die Bedürfnisse der Kollegenschaft getroffen “, erklärt Dr. Ozren Markovic, der als Obmann des Forums in der Standesvertretung als Landesfinanzreferent fungieren wird.

Vereinen, nicht trennen

„Wir haben im Wahlkampf unsere Positionen klar und deutlich kommuniziert, haben damit natürlich auch einige starke Richtungsänderungen vor. Entsprechend gilt es jetzt, allen Kolleginnen und Kollegen zu zeigen, dass wir sie trotzdem alle vertreten und auch Vorschlägen von allen Seiten gegenüber offen sind“, stellt Präsidentin Bettina Schreder von Anfang an klar. „ Wir stehen für Transparenz und Offenheit, das sehen wir als keine Einbahnstraße. Schon in den kommenden Wochen lassen wir den Worten auch Taten folgen “, bekräftigt Dr. Vetter-Scheidl.

Im ersten Schritt steht jetzt eine geordnete Übergabe der Agenden von der bisherigen Vertretung am Programm. Dem Transparenzgedanken folgend sollen erste Ergebnisse den Mitgliedern der Wiener Zahnärztekammer zeitnah und geordnet zur Verfügung gestellt werden.

