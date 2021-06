ADEQAT vermittelt erfolgreich Fachmarktzentren an Betha Zwerenz & Krause Gruppe

LLB Immo KAG verkauft Fachmarktzentren im steirischen Knittelfeld - Closing des Deals mit 31. Mai 2021

Wien (OTS) - Das Wiener Immobilien- und Investmentmaklerunternehmen ADEQAT hat das Fachmarktzentrum „Kolibiri“ sowie das angrenzende Fachmarktzentrum am Ingeringweg in der steirischen Bezirkshauptstadt Knittelfeld erfolgreich an die österreichische Investorengruppe Betha Zwerenz & Krause vermittelt. Verkäuferin ist die LLB Immo KAG, eine Tochter der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG, die die beiden Fachmarkzentren im Jahr 2014 übernommen hatte.

Die erworbene Handelsagglomeration direkt an der Kärntner Straße in Knittelfeld umfasst rund 8.800 Quadratmeter vermietbare Fläche. Ankermieter des Objektes „Kolibri“ ist der Lebensmittelhändler SPAR. Weitere Mieter sind Takko, Bipa, Deichmann, Fussl, Clever fit, eine Apotheke u.a. Das Fachmarktzentrum am Ingeringweg wurde im Vorjahr umfassend saniert und ist zur Gänze an die Drogeriemarktkette dm und an Forstinger vermietet.

Nadja Hafez, Prokuristin bei ADEQAT Investment Services: “ Retail-Immobilien sind nach wie vor ein gefragtes Investmentprodukt, sofern ein zukunftsfähiger Mietermix vorhanden ist. Wir gratulieren allen Beteiligten zu dieser gelungenen Transaktion. Ich bin überzeugt, dass die Rolle als Nahversorger der Region und der attraktive Mietermix ein langfristig erfolgreiches Investment sichern .“

Mit dem Kauf erweitert die Betha Zwerenz & Krause Gruppe neben Hotel- und Wohnimmobilien ihr Retail-Portfolio unter der eigens entworfenen Retail-Marke „Family Point“. Thomas Stessl, Geschäftsführer der FMZ Family Point: „ Wir freuen uns sehr über die beiden Akquisitionen, die als attraktives Nahversorgungszentrum für die Region perfekt unter unsere Dachmarke Family Point passen .“

Louis Obrowsky, Geschäftsführer der LLB Immo KAG: „ Trotz komplexer Rahmenbedingungen konnte die Transaktion mit hochprofessioneller Unterstützung durch Nadja Hafez und das ADEQAT-Team zur absoluten Zufriedenheit aller Beteiligten abgeschlossen werden .“

Der Verkauf der FMZ Kolibri und Ingeringweg ist die jüngste aus einer ganzen Reihe an Retail-Transaktionen, die von ADEQAT Investment Services seit Beginn der Coronakrise abgeschlossen werden konnten. So wurden vor kurzem drei weitere Fachmarktzentren im Rahmen eines Portfolio-Deals in der Steiermark vermittelt.

