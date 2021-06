Covid-Ausbrüche in 400 Nerzfarmen der EU

Statement von VIER PFOTEN

Diese Ausbrüche stellen nicht nur für die Tiere selbst, sondern auch für die FarmarbeiterInnen und die AnwohnerInnen in der Nähe der Farmen ein erhebliches Risiko dar. Weg mit dieser Tierquälerei! Damit sorgen wir gleichzeitig für unsere Sicherheit. Denn Tierschutz ist immer auch der Schutz von Menschen. VIER PFOTEN Wildtierexperte Thomas Pietsch

Wien (OTS) - Auf mehr als 400 Nerzfarmen in Ländern der Europäischen Union sind Corona-Ausbrüche bekannt geworden. Bis Mitte Mai waren in zehn EU-Staaten Millionen von Tieren betroffen.

Thomas Pietsch, Biologe und Wildtier-Experte bei VIER PFOTEN:

400 Nerzfarmen in ganz Europa, in denen Ausbrüche von Corona bekannt geworden sind, Millionen von betroffenen Tieren – diese erschütternden Zahlen zeigen, wie gemeingefährlich Pelztierhaltung für die öffentliche Gesundheit ist! Wir wollen gar nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer der Covid-19-Infektionen ist. Immer mehr Länder setzen selbst Maßnahmen: Erst vor kurzem hat Estland Pelzfarmen verboten, und auch die Niederlande haben ein Verbot vorgezogen. Dänemark, Schweden und Italien haben die Nerzzucht bis Ende des Jahres ausgesetzt. Die Europäische Kommission regiert dagegen sehr zögerlich. Aber nur mit einem koordinierten europäischen Ansatz können wir letztendlich das Risiko eliminieren. Wie lange will die EU noch warten, um endlich gegenzusteuern?

Gestresste oder geschwächte Tiere, eng zusammengepfercht mit Tausenden Artgenossen, bieten leider den idealen Nährboden für die Verbreitung von Infektionskrankheiten. Es ist wissenschaftlich belegt, dass Nerze hoch empfänglich für COVID-19 sind. Auch Marderhunde können sich mit dem Virus infizieren und es übertragen. Unabhängig davon ob strengere Sicherheitsmaßnahmen ergriffen wurden, ist das Virus in den tierquälerischen Nerzfarmen auf dem Vormarsch. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Virus wieder mutiert - mit unvorhersehbaren Konsequenzen!

Diese Ausbrüche stellen nicht nur für die Tiere selbst, sondern auch für die FarmarbeiterInnen und die AnwohnerInnen in der Nähe der Farmen ein erhebliches Risiko dar. Weg mit dieser Tierquälerei! Damit sorgen wir gleichzeitig für unsere Sicherheit. Denn Tierschutz ist immer auch der Schutz von Menschen.





Rückfragen & Kontakt:

Mag. Elisabeth Penz

Press Office Austria

VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz

Linke Wienzeile 236, 1150 Wien



Tel: + 43 (0)1 895 02 02 - 66

Fax: + 43 (0)1 895 02 02 - 99

Mobil: + 43 (0)664 3086303

elisabeth.penz @ vier-pfoten.org

www.vier-pfoten.at www.vier-pfoten.org