MILIZVERBAND ÖSTERREICH zu „Tag der Miliz 2021“

Wien (OTS) - MILIZVERBAND ÖSTERREICH: „MILIZ ist MEHR-WERT!“

Jährlich wird am 9. Juni der „Tag der Miliz“ in Österreich gefeiert. Milizsoldaten gehen – wenn beruflich möglich – in der Uniform in die Arbeit. Sie zeigen damit, dass sie zu den 35.000 Milizsoldatinnen und Milizsoldaten zählen, die als „strategische Reserve“ der Republik Österreich dienen. Milizsoldaten haben eine feste Verankerung in der Gesellschaft, üben unterschiedlichste Berufe aus und stellen ihre Kompetenz sowohl im zivilen als auch im militärischen Umfeld unter Beweis.

Brigadier Dr. Johannes KAINZBAUER, Präsident des MILIZVERBAND ÖSTERREICH: „Milizsoldaten sind Teamplayer und scheuen die Verantwortung nicht, sie bilden sich laufend weiter und halten sich damit einsatzbereit. Das ist Mehrwert für das Österreichische Bundesheer und das ist Mehrwert für die Arbeitgeber. Das ist Mehrwert für ein sicheres Österreich!“

Mit der Kampagne zum „Tag der Miliz 2021“ hat der MILIZVERBAND ÖSTERREICH seine Mitglieder aufgerufen, ihre zivilen und militärischen Kompetenzen zu zeigen.

Die Sujets zeigen Milizsoldaten in ihrer zivilen und militärischen Funktion.

Wir danken allen Milizsoldatinnen und Milizsoldaten für ihren Einsatz.

MILIZVERBAND ÖSTERREICH setzt sich ein für:

Stärkung der Umfassenden Landesverteidigung

Verpflichtende Miliz-Übungen zum Erhalt der Einsatzfähigkeit

Ausreichende und geeignete Ausstattung/Ausrüstung zum Schutz

Miliztaugliche Ausbildung die beruflich vereinbar ist

Verstärkte gegenseitige Anrechnung von militärischen und zivilen Kompetenzen

„MILIZVERBAND ÖSTERREICH“ ist ein unabhängiger und überparteilicher Interessensverband aller Wehrpflichtigen des Miliz- und Reservestandes des Österreichischen Bundesheeres.

Info: www.milizverband.at

MILIZVERBAND ÖSTERREICH Vertretung der Milizsoldatinnen und Milizsoldaten Jetzt Mitglied werden:

Rückfragen & Kontakt:

MILIZVERBAND ÖSTERREICH

Verein zur Förderung der österreichischen Milizsoldaten und des österreichischen Milizwesens

ZVR 1335300557

Sitz des Vereins: A-1030 WIEN, Salmgasse 13



Christian BAYER, Wm

Schriftführer

Email: christian.bayer @ milizverband.at

Mobil: +43 (676) 4205140