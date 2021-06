Steuerberater Award 2021: Die besten Steuerberaterinnen und Steuerberater des Jahres sind gekürt

Die Preisträger der Fachkategorien sowie der Bundesländerwertung, die Siegerin des Awards „Rookie of the Year“ und der Ehrenpreis für das Lebenswerk stehen fest

Keynote von Mag. Dr. Harald Mahrer – und erneuter Nominierungsrekord als Zeichen besonderer Wertschätzung

Renommierter Branchenpreis würdigt exzellente Beratung und Einsatzbereitschaft in herausfordernden Zeiten

Die Preisträgerinnen und Preisträger des heurigen Branchenpreises „Steuerberaterin und Steuerberater des Jahres“ sind gekürt. Dieser wird von IFA, dem österreichischen Spezialisten für direkte Immobilieninvestments, gemeinsam mit der Tageszeitung "Die Presse" bereits zum siebenten Mal veranstaltet. 13.898 Stimmen wurden durch österreichische Unternehmer und Freiberufler abgegeben, damit wurde die Bestmarke des Vorjahres (12.153 Nominierungen) übertroffen. Der neue Rekord belegt einmal mehr den hohen Stellenwert der begehrten Auszeichnung in sieben Fachkategorien sowie der Bundesländerwertung.

In Kooperation mit der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer wurde zudem der „Rookie of the Year“-Award für die beste Steuerberater-Prüfung des Jahres vergeben. Als besondere Ehre durfte sich Dr. Ernst Burger über den Award für das Lebenswerk freuen. Burger, der vielen von der BDO bekannt sein dürfte, ist seit mehr als vier Jahrzehnten als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer aktiv. Er war bei mehreren Unternehmen in Kontrollfunktionen tätig, ist Aufsichtsratsmitglied des börsennotierten Familienunternehmens Josef Manner & Comp AG und der Versicherungsgruppe UNIQA AG sowie Ständiges Mitglied der Prüfungskommission der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

Feierliche Verleihung in würdigem Ambiente



Die feierliche Überreichung der renommierten Awards fand am 8. Juni in den Wiener Sofiensälen statt, aufgrund der derzeit geltenden Bestimmungen im exklusiven, kleinen Kreis.

Die heurige Keynote hielt Mag. Dr. Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich: „Mit ihrer Expertise und Erfahrung waren und sind die Steuerberaterinnen und Steuerberater eine besonders wichtige Säule bei der Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Ihr Know-how sorgt dafür, dass unsere Betriebe in steuerlichen wie in rechtlichen Fragen immer auf der sicheren Seite unterwegs sind.“

Auch IFA CEO Erwin Soravia würdigte das exzellente Beratungsniveau: „In den nach wie vor wirtschaftlich herausfordernden Zeiten beweisen alle Steuerberaterinnen und Steuerberater einmal mehr ihre hochqualitative Expertise und Einsatzbereitschaft. Sie sind eine tragende Säule für Unternehmen und den Wirtschaftsstandort Österreich. Mit diesem Award honorieren wir Bestleistungen und würdigen die Verdienste der gesamten Branche. Vielen Dank an alle, die sich bei Nominierungen oder der Fachjury beteiligt haben und herzlichen Glückwunsch an die Preisträgerinnen und Preisträger.“

Bewertung durch hochkarätig besetzte Fachjury sowie Nominierungen



Bis einschließlich 31. März konnten österreichische Unternehmer und Freiberufler ihre Favoriten für die von Künstler Wolfgang Hufnagl gestaltete Auszeichnung „Abakus“ ins Rennen schicken.

Die sieben Fachkategorien wurden anhand der Shortlist von einer Fachjury gewählt. Diese setzt sich aus Expertinnen und Experten der Immobilien-, Banken- und Finanzbranche zusammen. Bei der Bundesländerwertung gewinnen jene Kanzleien mit den häufigsten Nominierungen pro Bundesland.

Preisträger Fachkategorien

Umgründungen: Mag. Gottfried Sulz | TPA Steuerberatung GmbH

Private Clients: Dr. Berndt Zinnöcker | BDO Austria GmbH

Immobilien- und Bauwirtschaft: Mag. Katharina Pinter | Stingl - Top Audit Steuerberatung GmbH & Co KG

Österreichische börsennotierte Unternehmen: Mag. Gabriele Holzinger | Deloitte Services Wirtschaftsprüfungs GmbH

Internationales Steuerrecht: Mag. Johannes Marsoner | Marsoner & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Kleine und mittlere Unternehmen: Mag. Michael Reimair | REIMAIR und Partner Steuerberatungs-GmbH & Co KG

Freie Berufe: Dipl.-Ing. Karin Wagenbauer-Necas | NWT Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung GmbH



Preisträger „Allrounder Bundesland“

Vorarlberg: RTG Dr. Rümmele Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH & Co KG

Tirol: Geisler & Hirschberger Steuerberatungs GmbH

Salzburg: QUINTAX gerlich-fischer-kopp steuerberatungsgmbh

Oberösterreich: Raml und Partner Steuerberatung GmbH

Steiermark: BDO Steiermark GmbH

Kärnten: GOW Steuerberatungs GmbH

Burgenland: Gneist Consulting Team Steuerberatung GmbH

Niederösterreich: Astoria Steuerberatung GmbH

Wien: „steuerexperten.at“ Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.



Preisträgerin „Rookie of the Year“

Mag. Iris Jasmin Kriczer, LL.M.

Preisträger „Lebenswerk“

Dr. Ernst Burger

Die Fachjury

André Exner | Wirtschaftsjournalist

Dr. Konrad Gröller | Freshfields Bruckhaus Deringer

MMag. Gerda Holzinger-Burgstaller | Erste Bank Österreich

Dr. Cattina Maria Leitner | DORDA Rechtsanwälte GmbH

Hartwig Löger | Vienna Insurance Group

Dr. Wolfgang Nolz | Bundesministerium für Finanzen

Mag. Barbara Potisk-Eibensteiner | Heinzel Holding GmbH

Dr. Heimo Scheuch | Wienerberger AG

Mag. Erwin Soravia | SORAVIA



