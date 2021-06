Größte digitale TaxTech Konferenz im deutschsprachigen Raum

Zum dritten Mal: Die Konferenz zur Digitalisierung der Steuerbranche

Wien (OTS) -



Die dritte digitale TaxTech Konferenz zur Digitalisierung der

Steuerbrancheist ist mit jetzt schon über 500 Voranmeldungen die

größte im deutschsprachigen Raum. Am 10. Juni bekommen alle

TeilnehmerInnen einen exklusiven Einblick in die verschiedensten

Themen rund um die Digitalisierung im Steuerbereich geboten. Themen

sind der Einsatz von Artificial Intelligence, Blockchain, Workflows,

Klientenportalen und anderen Tools in der Steuerberatung und

-abteilungen sowie der Finanz. Vortragende u.a. von Bitpanda,

Microsoft, BMWD, Siemens, BNP Paribas, Erste Bank George, Big 4, OMV

etc.

Ein erfolgreicher und konkreter Schritt in die Digitalisierung.

Tax-Tech ist Ihr unabhängiger Partner rund um die Digitalisierung

der Steuerbranche.



Datum: 10.6.2021, 09:00 - 18:00 Uhr



Ort:

Wien



Url: http://www.taxtech.at



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sophie Martinetz

s.martinetz @ future-law.at

M: +43 664 974 72 72