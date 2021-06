Sima/Valentin: Top-Anbindung an den Donaukanal-Radweg aus Döbling und der Brigittenau

Sanierung der Heiligenstädter Brücke mit Vorteile für alle VerkehrsteilnehmerInnen

Wien (OTS) - Die Heiligenstädter Brücke über den Donaukanal ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Im Zuge der Gesamtinstandsetzung wird neben der Heiligenstädter Brücke ein eigenes Tragwerk errichtet, über das während der Bauphasen auf der Heiligenstädter Brücke der Verkehr umgeleitet wird. In der Folge bleibt die neue Brücke als Rad und Fußwegsweg erhalten. Zusätzlich wird es attraktive Abfahrtsrampen und damit Top-Verbindungen mit dem Donaukanalradweg auf die Seite des 19. als auch des 20. Bezirks geben. So wird die barrierefreie und radfahrtaugliche Anbindung an den Donaukanal vervollständigt.

“Damit gehört das Schieben über die schmalen und steilen Radschienen bald der Vergangenheit an. Auch für Personen mit Kinderwagen ist die barrierefreie Rampe eine massive Erleichterung”, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima nach dem heutigen einstimmigen Beschluss zu den umfassenden Baumaßnahmen im zuständigen Gemeinderatsausschuss für Innovation, Stadtplanung und Mobilität.

Tolle Bereicherung für die Brigittenau

Die neuen Radverbindungen an der Heiligenstädter Brücke sind ein weiterer wichtiger Beitrag für die Radwege-Offensive der Stadt, es wird eine Lücke im Radverkehrsnetz geschlossen und ein attraktiver Anschluss an den Donaukanalradweg EuroVelo 6 geschaffen. Die Verkehrssicherheit wird durch die Trennung des Fuß- und Radwegverkehrs vom motorisierten wesentlich erhöht. Der Brigittenauer SPÖ-Bezirkschef Erich Valentin freut sich über das Angebot: “Für die Brigittenau ist diese Anbindung eine tolle Bereicherung des Radwegenetzes und das Einlösen eines Versprechens an die RadfahrerInnen.”

Die Breite des Geh- und Radwegsteges beträgt 4,50 m und der Steg wird 94 m lang sein. Die Rampen haben je eine Nutzbreite von 3,50 m und werden jeweils ca. 132 m lang sein. Fertigstellung ist Ende 2022.

