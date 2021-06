Moosbrugger: Dank an Johann Mößler für seinen Einsatz und sein Engagement

Überraschender Rücktritt des Präsidenten der LK Kärnten

Wien (OTS) - "Der heutige Rücktritt von Kärntens Landwirtschaftskammer (LK)-Präsident Johann Mößler kam für uns überraschend, doch ist sein Wunsch, sich nach fast 30 Jahren Tätigkeit in der bäuerlichen Interessenvertretung, davon neun Jahre als Vizepräsident und zehn Jahre als Präsident, ins Privatleben zurückziehen zu dürfen, voll und ganz zu respektieren. Wir danken ihm für sein jahrzehntelanges intensives Engagement und seinen beherzten Einsatz für seine Kärntner Bäuerinnen und Bauern von ganzem Herzen. Mößler hat in schwierigen Fragen der Agrar- und Sozialpolitik die Interessen seiner Berufskollegen sowohl in seiner Heimat als auch in Wien mit Leidenschaft vertreten. Ich denke da an Themen wie Almwirtschaft, Mutterkuhhaltung, Forstwirtschaft oder Sozialversicherung, bei denen Mößler klar seinen Standpunkt deponieren und nicht selten auch durchsetzen konnte. Auch auf Bundesebene hat sich Mößler als Vorsitzender des Kontrollausschusses der LK Österreich große Verdienste erworben, wofür ich ihm im Namen der Kolleginnen und Kollegen meinen Dank aussprechen möchte", erklärte Josef Moosbrugger, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, zum überraschenden Rücktritt des Kärntner LK-Präsidenten.

Nachfolger nominiert

Als Nachfolger soll der derzeitige Kammerrat und stellvertretende Landesleiter der Sozialversicherung der Selbständigen, Siegfried Huber, noch im Juni angelobt werden, so der Wunsch Mößlers. Huber ist 51 Jahre alt, Landwirt in Albern bei Feldkirchen und seit 15 Jahren in der Vollversammlung der LK Kärnten engagiert. (Schluss)

