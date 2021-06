willhaben-Marktcheck: Zwei von drei Autosuchenden an Gebrauchtwagen interessiert

Wien (OTS) - Fast 35 % der Autokäufe durch Corona beeinflusst

Beliebteste Hersteller: VW, Audi und Skoda

Wien, am 08. Juni 2021 – willhaben hat gemeinsam mit dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut marketagent rund 1.700 in Österreich lebende Personen zum Thema „Autokauf” befragt. Das Ergebnis: Für immerhin 35 % hatte Corona einen Einfluss auf die Gebrauchtwagensuche. Die aktuellen Zahlen und Trends:

63 % der Autosuchenden entscheiden sich für Gebrauchtwagen

Trotz Corona waren in den vergangenen 12 Monaten fast 40 % der Befragten auf der Suche nach einem neuen oder gebrauchten Fahrzeug. Unter diesen waren 63 % der Personen an einem Gebrauchtwagen interessiert. Ebenso beliebt waren Vorführwagen (30 %) oder Neuwagen (30 %).

Ungefähr 30 % der Käufer wählen ein Auto, das zwischen drei und sechs Jahre alt ist, für weitere 30 % darf es maximal drei Jahre alt sein. Knapp 22 % der Österreicher legen bis zu 25.000 € für das gewünschte Fahrzeug hin. Bei 24 % der Suchenden darf es nicht mehr als 15.000 € kosten.

Corona beeinflusst(e) 35 % der Österreicher bei Autokauf

Insgesamt beeinflusste Corona rund 35 % der Befragten beim Autokauf. Unter den Frauen gaben 17 % an, dass sie „stark“ von Corona beeinflusst wurden (20 % „eher beeinflusst“), dem gegenüber gaben dies nur 12 % der Männer an (21 % „eher“). Grund dafür war unter anderem, dass weniger Budget für den Autokauf blieb. Außerdem wurden Gebrauchtwagen mit weniger Kilometerleistung, als vor Corona geplant, gesucht oder man entschied sich für andere Automarken oder Fahrzeugtypen.

Bemerkenswert: Rund 20 % der Menschen, die angegeben hatten, dass sich Corona auf ihr Auto-Kaufverhalten ausgewirkt hat, haben sich angesichts der Pandemie entschieden, auch zuverlässigere Gebrauchtwagen in ihre Suche aufzunehmen. Auch Personen, die aufgrund der Pandemie eigentlich weniger Geld zur Verfügung hatten, sind bei der Suche trotzdem kaum auf günstigere oder schlechte Modelle umgestiegen sondern wollten in unsicheren Zeiten ihre individuelle Mobilität bestmöglich sicherstellen.

Lieblingsmarken bei Gebrauchtwagen

Die Lieblingsmarke der Österreicher ist gemäß Erhebung ganz klar der VW. Dahinter folgen Audi, Skoda, BMW und Seat. Die gewünschten Modelle werden inzwischen immer häufiger über das Smartphone gesucht. Im Vergleich dazu nimmt die Nutzung von PC/Laptops als auch Tablets/iPads für die Suche seit 2017 laufend ab.

Kauf von Neuwagen

Auch bei neuen Fahrzeugen liegen neben VW an der Spitze Audi, Skoda und Seat hoch im Kurs. Während aufgrund von Corona der Besuch in Autohäusern für den Kauf eines Neufahrzeugs stark zurückgegangen ist, konnten vor allem Online-Autobörsen beziehungsweise -portale und Apps ein Plus verzeichnen: So ist die Nutzung dieser zwischen Dezember 2018 bis April 2021 von 26 % auf 33 % angestiegen.

Arten von gesuchten Autos

Gebrauchtwagen 63 %

Vorführwagen 30 %

Neuwagen 28 %

Jahreswagen 27 %

Tageszulassung 19 %

Die Top 5 Marken für Gebrauchtwagen

VW 43 %

Audi 39 %

Skoda 29 %

BMW 29 %

Seat 25 %

Gesuchte Preisklassen von Gebrauchtwagen

bis zu 1.000 € 2 %

bis zu 5.000 € 15 %

bis zu 10.000 € 21 %

bis zu 15.000 € 24 %

bis zu 25.000 € 22 %

Über die Auswertung

Das Markt- und Meinungsforschungsinstitut marketagent hat im Auftrag von willhaben im Zeitraum von 16. bis 23. April 2021 insgesamt 1.734 zum Thema „Autokauf” befragt. Das Sample steht repräsentativ für die österreichische Bevölkerung.

