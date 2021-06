Ausstellung "75 Jahre schwedische Kinderhilfsaktion – Rädda Barnen" im GARTENPALAIS Liechtenstein

Wien (OTS) - Anlässlich des 75. Jubiläums der Hilfsaktion RÄDDA BARNEN (schwedisch für "Rettet die Kinder") veranstaltet die Schwedische Botschaft von 15. bis 17. Juni 2021 gemeinsam mit schwedischen Organisationen in Österreich und deren Mitgliedern (u.a. der Österreichisch-Schwedischen Gesellschaft) sowie dem Palais Liechtenstein eine Ausstellung im GARTENPALAIS Liechtenstein.

Nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren litt die Bevölkerung in weiten Teilen Europas an Hunger und Not. Schweden startete dank Folke Bernadotte, der Anfang 1945 die ersten skandinavischen KZ-InsassInnen mit den bekannten "Vita bussarna" aus den Lagern rettete, die Initiative der sogenannten "Schwedenspeisung".

In nicht weniger als elf europäischen Ländern wurden dabei hilfsbedürftige Kinder versorgt, unabhängig der Herkunft, Religion oder der politischen Einstellung ihrer Eltern. Selbst von Lebensmittelrationierungen betroffen, spendeten die BürgerInnen Schwedens in einer "Ein-Kronen-Sammlung" vor allem für Österreich und Deutschland Millionen schwedische Kronen.

Mit diesen Beiträgen wurden die sogenannten "Schwedensuppen" an Kleinkinder, unterernährte Schulkinder und TBC-gefährdete Jugendliche ausgegeben. Allein in Österreich waren es im Zeitraum von Anfang 1946 bis April 1949 über 60.000 Kinder, an die Suppe oder Milchspeisen ausgeteilt wurden. Mit eigenen Tellern, Bechern oder leeren Konservendosen kamen die Kinder zu den Ausgabestellen. Gegessen wurde vor Ort, da ihnen die Mahlzeiten persönlich zugutekommen sollten.

Eine solcher Ausgabestellen befand sich im Ehrenhof des GARTENPALAIS Liechtenstein im 9. Bezirk, nahe der damaligen schwedischen Botschaftsresidenz und der heutigen schwedischen Botschaft.

Am 15. und 16. Juni 2021 zwischen 10.00 und 17.00 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, die Ausstellung im Rahmen von Zeitfenstern zu besichtigen. Um jeweils 10.00, 12.00 und 15.00 Uhr wird die schwedische Historikerin Jenny Ohman zusätzlich Vorträge auf Deutsch und Schwedisch halten. Der Besuch ist kostenlos. Zeitfenster können über die Plattform Eventbrite gebucht werden.

Des Weiteren können am 17. Juni 2021 um 14.30 und 16.00 Uhr Führungen durch die private Kunstsammlung des Fürsten von und zu Liechtenstein im GARTENPALAIS - mit anschließender Besichtigung der Ausstellung RÄDDA BARNEN - gebucht werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website des Palais Liechtenstein.

Aufgrund der momentanen COVID-19-Verordnungen kann nur eine begrenzte Anzahl an BesucherInnen gleichzeitig die Ausstellung besichtigen. Daher wird dringend um Voranmeldung für die gewünschten Zeitfenster gebeten. Der Zutritt erfolgt nur nach Vorlage eines gültigen Covid-19-Eintrittsnachweises ("3G-Regel"). Im Innenbereich des GARTENPALAIS gilt FFP2-Maskenpflicht.



Rückfragen & Kontakt:

Palais Liechtenstein - Event Management & Kommunikation

Ines Kerschbaumer, MA

i.kerschbaumer @ palaisliechtenstein.com

+43 1 319 57 67-0

www.palaisliechtenstein.com